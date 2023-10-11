Велосипедист погиб под колесами авто на Сельмаше в Ростове

Также в Ростове смертельное ДТП с участием юного велосипедиста едва не произошло на улице Советской, недалеко от отдела полиции. Там мальчик внезапно выскочил на проезжую часть наперерез автомобилю. Если бы водитель не сумел вовремя затормозить, трагедии бы едва удалось избежать.