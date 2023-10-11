Велосипедист погиб под колесами авто на Сельмаше в Ростове

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
Страшное ДТП произошло сегодня в Ростове на Сельмаше. Там велосипедист попал под колеса автомобиля на проезжей части. Очевидцы публикуют кадры с места происшествия, на них окровавленное место гибели ростовчанина прикрыто черным брезентом.
Также в Ростове смертельное ДТП с участием юного велосипедиста едва не произошло на улице Советской, недалеко от отдела полиции. Там мальчик внезапно выскочил на проезжую часть наперерез автомобилю. Если бы водитель не сумел вовремя затормозить, трагедии бы едва удалось избежать.
В ГИБДД региона инциденты пока никак не комментировали. Информация о них уточняется.
Напомним, огромные пробки возникли на трассах под Ростовом 11 октября.