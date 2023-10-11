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Published Сегодня, 17:31

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Updated Сегодня, 17:33

Велосипедист погиб в жутком ДТП на Сельмаше в Ростове

Велосипедист погиб под колесами авто на Сельмаше в Ростове

11 октября 2023, 17:31
Фото: 1MI
Велосипедист погиб в жутком ДТП на Сельмаше в Ростове
Велосипедист погиб в ДТП на Сельмаше в Ростове, рассказали в социальных сетях очевидцы.

Страшное ДТП произошло сегодня в Ростове на Сельмаше. Там велосипедист попал под колеса автомобиля на проезжей части. Очевидцы публикуют кадры с места происшествия, на них окровавленное место гибели ростовчанина прикрыто черным брезентом.

Место гибели велосипедистаМесто гибели велосипедиста
Место гибели велосипедиста
Фото: Telegram-канал "Ростов Главный"

Также в Ростове смертельное ДТП с участием юного велосипедиста едва не произошло на улице Советской, недалеко от отдела полиции. Там мальчик внезапно выскочил на проезжую часть наперерез автомобилю. Если бы водитель не сумел вовремя затормозить, трагедии бы едва удалось избежать.

Момент аварии велосипедистом на Советской улице
Видео: Telegram-канал "Ростов главный"

В ГИБДД региона инциденты пока никак не комментировали. Информация о них уточняется.

Напомним, огромные пробки возникли на трассах под Ростовом 11 октября.

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