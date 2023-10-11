Власти Ростова назвали причину огромных очередей на автобусы

«За необеспечение планового выпуска к перевозчику ООО „ЮТК“ применяются меры гражданско-правовой ответственности (штрафные санкции)», — сказано в сообщении. Власти добавили, что ООО «ЮТК» оказалась единственной транспортной компанией, которая подала заявку на обслуживание этих маршрутов во время конкурсных процедур, а потому альтернативы среди перевозчиков для обслуживания этих маршрутов в данный момент, вероятно, нет.