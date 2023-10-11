Власти Ростова назвали причину огромных очередей на автобусы

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Напомним, последние несколько недель в Ростове наблюдаются проблемы с работой общественного транспорта. Ростовчане регулярно жалуются на огромные очереди на Центральном рынке, а другие горожане недовольны работой отдельных маршрутов.
В ответ на жалобы населения представители администрации Ростова объявили, что благодаря анализу данных ГЛОНАСС удалось установить факты недовыпуска автобусов на маршруты №1,18, 27, 43 и 81, из-за чего салоны автобусов на этих маршрутов бывают переполнены.
«За необеспечение планового выпуска к перевозчику ООО „ЮТК“ применяются меры гражданско-правовой ответственности (штрафные санкции)», — сказано в сообщении. Власти добавили, что ООО «ЮТК» оказалась единственной транспортной компанией, которая подала заявку на обслуживание этих маршрутов во время конкурсных процедур, а потому альтернативы среди перевозчиков для обслуживания этих маршрутов в данный момент, вероятно, нет.
Ранее в Ростове на маршруты выпустили китайские автобусы.