Врачи спасли раненого осколками бойца из Ростовской области

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
По информации канала, во время одного из боев мужчина получил осколочное ранение. Говорится, что его оттащили в безопасное место, где оказали первую помощь.
«Военврачи забрали раненого в Мелитополь, после чего на вертолете доставили в Севастополь. Мужчина все это время твердил, что должен выжить ради семьи», — уточняет канал.
Отмечается, что операция прошла успешно и теперь пациента ждет период реабилитации. Также он сможет встретиться с близкими.
Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее губернатор Василий Голубев предложил расширить льготы для участников СВО в Ростовской области.