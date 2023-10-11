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Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

Врачи спасли раненого осколками бойца из Ростовской области

Врачи спасли раненого осколками бойца из Ростовской области

11 октября 2023, 05:13
Фото: 1MI
Врачам удалось спасти жизнь бойцу из Ростовской области, который получил ранения, сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По информации канала, во время одного из боев мужчина получил осколочное ранение. Говорится, что его оттащили в безопасное место, где оказали первую помощь.

«Военврачи забрали раненого в Мелитополь, после чего на вертолете доставили в Севастополь. Мужчина все это время твердил, что должен выжить ради семьи», — уточняет канал.

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Отмечается, что операция прошла успешно и теперь пациента ждет период реабилитации. Также он сможет встретиться с близкими.

Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее губернатор Василий Голубев предложил расширить льготы для участников СВО в Ростовской области.

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