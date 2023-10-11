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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Вред варенья: какие опасности скрываются

11 октября 2023, 12:33
Многие россияне предпочитают пить чай с вареньем или мазать его на хлеб. Медики всегда предупреждают о вреде сахара, но выяснилось, что чрезмерное потребление сладкого может привести к различным проблемам, не только к диабету.

Гастроэнтеролог Ольга Евдокимова рассказала, какие еще опасности скрывает в себе варенье и объяснила, почему особенно аккуратно стоит употреблять это лакомство женщинам. По словам специалиста, частое употребление этого продукта может вызвать проблемы с гормонами и сердцем, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Этот продукт влияет на все системы организма. В первую очередь, он влияет на гормональную систему, и это следует учитывать женщинам, которые регулярно едят варенье», — пояснила врач.

Высокий уровень сахара в варенье существенно влияет на половые гормоны, отметила Ольга Евдокимова.

«Если есть варенье слишком часто, выработка половых гормонов снижается, а овуляция происходит с нарушениями. Не исключены проблемы с зачатием: оплодотворенное яйцо прикрепляется к эндометрию с меньшей вероятностью. В результате возрастает риск выкидыша», — предупредила врач.

Диетолог отметила и другие, менее опасные, но неприятные проблемы, которые могут возникать у любителей сладостей. Из-за нарушения гормональной активности у женщин появляются прыщи, а также нежелательная растительность на лице и теле.

«Мужчинам также следует ограничить потребление варенья. Нарушение гормонов приводит к росту груди и снижению либидо. Кроме того, из-за повышенного уровня сахара ускоряется процесс старения», — заключила Ольга Евдокимова.

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