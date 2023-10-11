Вред варенья: какие опасности скрываются

Многие россияне предпочитают пить чай с вареньем или мазать его на хлеб. Медики всегда предупреждают о вреде сахара, но выяснилось, что чрезмерное потребление сладкого может привести к различным проблемам, не только к диабету.