Жителя Ростовской области жестоко убили в центре Москвы

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
По информации канала, у ТЦ «Афимолл сити» в Москве во время конфликта 36-летнего жителя донского региона ударили по голове. Он скончался от полученных травм, а подозреваемым оказался 20-летний уроженец Кемеровской области.
«Фигуранта задержали на западе столицы. По факту случившегося возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет 15 лет колонии», — уточняет канал.
В столичном СК сообщили, что в ближайшее время его доставят в подразделение Следкома, где следователи приступят к его допросу. Отмечается, что происшествие случилось в центре Москвы.
Ранее пьяная жительница Ростовской области зарезала сожителя ножом из-за ревности.