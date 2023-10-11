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Published Сегодня, 06:25

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Updated Сегодня, 06:27

Молодой парень убил в центре Москвы жителя Ростовской области

Жителя Ростовской области жестоко убили в центре Москвы

11 октября 2023, 06:25
Фото: 1MI
Молодой парень убил в центре Москвы жителя Ростовской области
В Москве задержали 20-летнего парня, подозреваемого в убийстве у торгового центра жителя Ростовской области, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, у ТЦ «Афимолл сити» в Москве во время конфликта 36-летнего жителя донского региона ударили по голове. Он скончался от полученных травм, а подозреваемым оказался 20-летний уроженец Кемеровской области.

«Фигуранта задержали на западе столицы. По факту случившегося возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет 15 лет колонии», — уточняет канал.

«Фигуранта задержали на западе столицы. По факту случившегося возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет 15 лет колонии», — уточняет канал.«Фигуранта задержали на западе столицы. По факту случившегося возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет 15 лет колонии», — уточняет канал.
«Фигуранта задержали на западе столицы. По факту случившегося возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет 15 лет колонии», — уточняет канал.
Фото: t.me/breakingmash
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В столичном СК сообщили, что в ближайшее время его доставят в подразделение Следкома, где следователи приступят к его допросу. Отмечается, что происшествие случилось в центре Москвы.

Ранее пьяная жительница Ростовской области зарезала сожителя ножом из-за ревности.

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