Аэрофлот планирует делать больше перелетов на фоне проблем с двигателями у S7

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
Как сообщает newsnn.ru, ранее в СМИ появилась информация о том, что авиакомпании S7 Airlines пришлось уменьшить на 15% число своих рейсов, так как сейчас около 20% ее парка фактически не может летать из-за невозможности провести ремонт американских двигателей, подпавших под санкционные ограничения.
На фоне этой новости группа «Аэрофлот», добившаяся в 2022 году увеличения пассажиропотока до 40 миллионов человек, обновила расписание перелетов, которое будет действовать до конца марта 2024 года. Полное, более плотное расписание полетов доступно на официальном сайте «Аэрофлота».
На осенне-зимнее расписание, в которое включены перелеты по 190 направлениям, «Аэрофлот» планирует перейти 29 октября. В заявлении авиакомпании от четверга, 12 октября, указано, что в зимнем сезоне объем направлений будет превышать показатель 2022 года на 10%, а провозная емкость станет больше на 14%. Стоит отметить, что не менее половины из организованных «Аэрофлотом» направлений — внутрироссийские.
Также анонсированы новые регулярные рейсы за границу — в Пхукет из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Санкт-Петербурга, на Маврикий — из Москвы. Кроме того, из столичных аэропортов чаще начнут летать авиалайнеры в Казахстан. В Дубай организуют дополнительные перелеты из Екатеринбурга, Казани, Новосибирска.
Рейсы Москва — Дубай теперь будут отправляться до 21 раза в неделю, количество вылетов в Пхукет и Хургаду из столицы увеличено до 17 и 11 соответственно, а в Бангкок, Шарм-эль-Шейх и Мале планируется совершать до 10 авиарейсов в неделю.
Также увеличено и количество рейсов в Таиланд — теперь самолеты «Аэрофлота» в эту страну будут летать из столиц семи регионов России, например из Владивостока, Новосибирска, Красноярска.
Ранее стало известно, что до 2030 года авиакомпании группы должны закупить более 300 самолетов отечественного производства.