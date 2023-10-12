Аэрофлот планирует делать больше перелетов на фоне проблем с двигателями у S7

На осенне-зимнее расписание, в которое включены перелеты по 190 направлениям, «Аэрофлот» планирует перейти 29 октября. В заявлении авиакомпании от четверга, 12 октября, указано, что в зимнем сезоне объем направлений будет превышать показатель 2022 года на 10%, а провозная емкость станет больше на 14%. Стоит отметить, что не менее половины из организованных «Аэрофлотом» направлений — внутрироссийские.