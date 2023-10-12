Банк ДОМ. РФ: Переход на безбумажный офис за год сэкономил 10 тонн бумаги

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
С начала года Банк ДОМ.РФ предоставляет возможность оформлять банковские продукты без использования бумажных документов, и на данный момент более 60% всех сделок проводится в этом формате.
Это позволило не только уменьшить потребление бумаги и оптимизировать внутренние процессы, но и значительно сократить время обслуживания клиентов в банке. В планах банка на ближайшие год-полтора — довести долю безбумажных операций до 99%, отмечает вице-президент Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов.
На данный момент в безбумажном формате доступны практически все продукты Банка ДОМ.РФ для физических лиц, начиная от повседневных операций и заканчивая сделками с недвижимостью. Также банк предоставляет безбумажные продукты для бизнеса, включая кредитование и расчетные операции для малых и средних предпринимателей.
«Безбумажный оборот не только отвечает принципам устойчивого развития, но и даёт ряд преимуществ и для клиентов, и для банка: повышает доступность услуг, обеспечивает бесшовный клиентский путь и снижает издержки. К переводу данных „из бумаги“ в машиночитаемый вид мы подключили искусственный интеллект — сейчас в работе лаборатории ИИ ДОМ.РФ находится свыше 16 тыс. документов. Это не разовая акция, а наша ежедневная работа», — отметил директор подразделения «Диджитал» Банка ДОМ.РФ Олег Комлик.