Банк ДОМ. РФ: Переход на безбумажный офис за год сэкономил 10 тонн бумаги

«Безбумажный оборот не только отвечает принципам устойчивого развития, но и даёт ряд преимуществ и для клиентов, и для банка: повышает доступность услуг, обеспечивает бесшовный клиентский путь и снижает издержки. К переводу данных „из бумаги“ в машиночитаемый вид мы подключили искусственный интеллект — сейчас в работе лаборатории ИИ ДОМ.РФ находится свыше 16 тыс. документов. Это не разовая акция, а наша ежедневная работа», — отметил директор подразделения «Диджитал» Банка ДОМ.РФ Олег Комлик.