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Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Банк ДОМ. РФ: Переход на безбумажный офис за год сэкономил 10 тонн бумаги

Банк ДОМ. РФ: Переход на безбумажный офис за год сэкономил 10 тонн бумаги

12 октября 2023, 12:03
Фото: Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ перешел на безбумажный формат в начале 2023 года и с тех пор сэкономил более 10 тонн бумаги, что эквивалентно более половине гектара леса.

С начала года Банк ДОМ.РФ предоставляет возможность оформлять банковские продукты без использования бумажных документов, и на данный момент более 60% всех сделок проводится в этом формате.

Это позволило не только уменьшить потребление бумаги и оптимизировать внутренние процессы, но и значительно сократить время обслуживания клиентов в банке. В планах банка на ближайшие год-полтора — довести долю безбумажных операций до 99%, отмечает вице-президент Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов.

На данный момент в безбумажном формате доступны практически все продукты Банка ДОМ.РФ для физических лиц, начиная от повседневных операций и заканчивая сделками с недвижимостью. Также банк предоставляет безбумажные продукты для бизнеса, включая кредитование и расчетные операции для малых и средних предпринимателей.

«Безбумажный оборот не только отвечает принципам устойчивого развития, но и даёт ряд преимуществ и для клиентов, и для банка: повышает доступность услуг, обеспечивает бесшовный клиентский путь и снижает издержки. К переводу данных „из бумаги“ в машиночитаемый вид мы подключили искусственный интеллект — сейчас в работе лаборатории ИИ ДОМ.РФ находится свыше 16 тыс. документов. Это не разовая акция, а наша ежедневная работа», — отметил директор подразделения «Диджитал» Банка ДОМ.РФ Олег Комлик.

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