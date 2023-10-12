Банк ЗЕНИТ запустил новый вклад со ставкой до 12,25% годовых

Максимальная ставка 12,25% действует для «новых клиентов», у которых в течение 90 календарных дней до даты заключения договора вклада и в дату обращения в Банк ЗЕНИТ, отсутствовали действующие договоры срочных вкладов. Для остальных клиентов, оформивших вклад в ДБО, максимальная ставка составит 12% годовых. При этом срок размещения средств должен составлять 181 день.