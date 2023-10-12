Более восьми тысяч хакерских атак отразили в Ростовской области

Сейчас чиновники озабочены поиском специалистов, которые смогут защищать электронную инфраструктуру властей, а также отражать хакерские атаки. «Перед нами стоит амбициозная задача — к 2025 году довести показатель укомплектованности специалистами по защите информации с профильным образованием до 70%», — заключил Хохлов.