Более восьми тысяч хакерских атак отразили в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов заявил, что «с момента начала СВО по настоящее время» в регионе отразили более 8,8 тысячи хакерских атак, а также более трех миллиардов подозрительных запросов на сайтах властей.
Целью атак Хохлов назвал «получение конфиденциальной информации», а также нарушение работы сайтов государственных органов.
Сейчас чиновники озабочены поиском специалистов, которые смогут защищать электронную инфраструктуру властей, а также отражать хакерские атаки. «Перед нами стоит амбициозная задача — к 2025 году довести показатель укомплектованности специалистами по защите информации с профильным образованием до 70%», — заключил Хохлов.
Напомним, на днях в Ростове-на-Дону открыли полигон по изучению отражению кибератак. Там студентов IT-специальностей обучают защите электронных ресурсов и борьбе с «виртуальными злоумышленниками». Полигон в образовательных целях могут посетить и жители других регионов России.