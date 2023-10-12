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Более восьми тысяч хакерских атак отразили в Ростовской области с начала СВО

Более восьми тысяч хакерских атак отразили в Ростовской области

12 октября 2023, 06:35
Фото: 1MI
Более восьми тысяч хакерских атак отразили в Ростовской области с начала СВО
В Ростовской области с начала спецоперации отразили более 8,8 тысячи хакерских атак, рассказали в правительстве региона.

Заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов заявил, что «с момента начала СВО по настоящее время» в регионе отразили более 8,8 тысячи хакерских атак, а также более трех миллиардов подозрительных запросов на сайтах властей.

Целью атак Хохлов назвал «получение конфиденциальной информации», а также нарушение работы сайтов государственных органов.

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Сейчас чиновники озабочены поиском специалистов, которые смогут защищать электронную инфраструктуру властей, а также отражать хакерские атаки. «Перед нами стоит амбициозная задача — к 2025 году довести показатель укомплектованности специалистами по защите информации с профильным образованием до 70%», — заключил Хохлов.

Напомним, на днях в Ростове-на-Дону открыли полигон по изучению отражению кибератак. Там студентов IT-специальностей обучают защите электронных ресурсов и борьбе с «виртуальными злоумышленниками». Полигон в образовательных целях могут посетить и жители других регионов России.

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