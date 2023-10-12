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«Деньги не проедаются»: почему Ростовская область занимает 33 миллиарда рублей

«Деньги не проедаются»: зачем Ростовская область занимает 33 миллиарда рублей

12 октября 2023, 14:00
Фото: zsro.ru
«Деньги не проедаются»: почему Ростовская область занимает 33 миллиарда рублей

Эксперт объяснил, зачем Ростовская область занимает 33 миллиарда рублей

К бюджетному дефициту надо относиться спокойно, сообщил RostovGazeta председатель комитета Заксобрания Ростовской области по экономической политике Игорь Бураков.

Напомним, что по информации СМИ, Ростовская область займет более 30 миллиардов рублей для того, чтобы погасить дефицит бюджета. Процентная ставка за пользование кредитом составит 15,17% годовых. Деньги будут выплачиваться частями в течение 2024–2026 годов.

Однако эксперт не видит в этом ничего сверхъестественного.

«К бюджетному дефициту надо относиться спокойно. В случае с Ростовской областью — это дополнительные возможности профинансировать программы развития, которые работают на будущее, экономический рост и, как следствие, дополнительные доходы бюджета», — отмечает Игорь Бураков.

Спикер добавляет, что, конечно же, какое-то количество программ развития можно сократить или вовсе свернуть, отложить решение ряда проблем на потом, и тем самым сбалансировать бездефицитный бюджет. Но интегрально чаще всего наоборот — выгоднее сохранять программы развития за счёт дефицита.

Ростовская область займет 33 млрд рублей, чтобы покрыть дефицит бюджета
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Например, сейчас, в текущем году, бюджет развития в составе консолидированного бюджета Ростовской области — почти 95 миллиардов рублей. Например, сейчас, в текущем году, бюджет развития в составе консолидированного бюджета Ростовской области — почти 95 миллиардов рублей.
Например, сейчас, в текущем году, бюджет развития в составе консолидированного бюджета Ростовской области — почти 95 миллиардов рублей.
Фото: 1MI

«Естественно, он финансируется, в основном, за счет заимствований. И здесь, оценивая размер заимствований, важно их соотносить с масштабами бюджета развития, чтобы видеть, что регион не „проедает“ деньги, а инвестирует их в будущее», — подчеркивает собеседник.

Например, сейчас, в текущем году, бюджет развития в составе консолидированного бюджета Ростовской области — почти 95 миллиардов рублей. А с учётом тех поправок в бюджет, которые готовятся для рассмотрения и принятия Заксобранием Ростовской области 27 октября, эта сумма может превысить 101 миллиард рублей. А это составляет примерно четверть всех бюджетных расходов.

«Из чего видно, что заимствования действительно не „проедаются“, а идут на развитие региона», — резюмирует собеседник.

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