«Деньги не проедаются»: зачем Ростовская область занимает 33 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Напомним, что по информации СМИ, Ростовская область займет более 30 миллиардов рублей для того, чтобы погасить дефицит бюджета. Процентная ставка за пользование кредитом составит 15,17% годовых. Деньги будут выплачиваться частями в течение 2024–2026 годов.
Однако эксперт не видит в этом ничего сверхъестественного.
«К бюджетному дефициту надо относиться спокойно. В случае с Ростовской областью — это дополнительные возможности профинансировать программы развития, которые работают на будущее, экономический рост и, как следствие, дополнительные доходы бюджета», — отмечает Игорь Бураков.
Спикер добавляет, что, конечно же, какое-то количество программ развития можно сократить или вовсе свернуть, отложить решение ряда проблем на потом, и тем самым сбалансировать бездефицитный бюджет. Но интегрально чаще всего наоборот — выгоднее сохранять программы развития за счёт дефицита.
«Естественно, он финансируется, в основном, за счет заимствований. И здесь, оценивая размер заимствований, важно их соотносить с масштабами бюджета развития, чтобы видеть, что регион не „проедает“ деньги, а инвестирует их в будущее», — подчеркивает собеседник.
Например, сейчас, в текущем году, бюджет развития в составе консолидированного бюджета Ростовской области — почти 95 миллиардов рублей. А с учётом тех поправок в бюджет, которые готовятся для рассмотрения и принятия Заксобранием Ростовской области 27 октября, эта сумма может превысить 101 миллиард рублей. А это составляет примерно четверть всех бюджетных расходов.
«Из чего видно, что заимствования действительно не „проедаются“, а идут на развитие региона», — резюмирует собеседник.
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