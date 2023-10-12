«Деньги не проедаются»: зачем Ростовская область занимает 33 миллиарда рублей

Например, сейчас, в текущем году, бюджет развития в составе консолидированного бюджета Ростовской области — почти 95 миллиардов рублей. А с учётом тех поправок в бюджет, которые готовятся для рассмотрения и принятия Заксобранием Ростовской области 27 октября, эта сумма может превысить 101 миллиард рублей. А это составляет примерно четверть всех бюджетных расходов.