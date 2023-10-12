Доходный дом Бражникова продают в Ростове за 250 млн рублей

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Доходный дом Бражникова, построенный в конце XIX века, продают в Ростове за 250 миллионов рублей. Здание находится на улице Шаумяна, 106. Его площадь составляет более трех тысяч квадратных метров.
Сейчас в здании-памятнике архитектуры располагаются офисы. В нем три этажа, также к дому прилегает парковка на десять мест. Фасад старинного особняка украшен каменным и кирпичным декором.
Здание пытаются продать с марта этого года. Причем ранее его стоимость составляла 154 миллиона рублей.
Между тем стоимость другого старинного здания — Дома Яблокова, наоборот, упала на 50 миллионов. Старинное здание располагается на Большой Садовой, 64 и теперь стоит 280 миллионов рублей.