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Доходный дом Бражникова продают на Шаумяна в Ростове за 250 млн рублей

Доходный дом Бражникова продают в Ростове за 250 млн рублей

12 октября 2023, 10:10
Фото: яндекс.карты
Доходный дом Бражникова продают на Шаумяна в Ростове за 250 млн рублей
В Ростове выставили на продажу старинный особняк на улице Шаумяна, 105, объявление появилось на сайте бесплатных объявлений.

Доходный дом Бражникова, построенный в конце XIX века, продают в Ростове за 250 миллионов рублей. Здание находится на улице Шаумяна, 106. Его площадь составляет более трех тысяч квадратных метров.

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Сейчас в здании-памятнике архитектуры располагаются офисы. В нем три этажа, также к дому прилегает парковка на десять мест. Фасад старинного особняка украшен каменным и кирпичным декором.

Здание пытаются продать с марта этого года. Причем ранее его стоимость составляла 154 миллиона рублей.

Между тем стоимость другого старинного здания — Дома Яблокова, наоборот, упала на 50 миллионов. Старинное здание располагается на Большой Садовой, 64 и теперь стоит 280 миллионов рублей.

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