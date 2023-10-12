Долг теплоснабжающих компаний Ростовской области превысил 843,4 млн рублей

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
В четверг, 12 октября, региональное отделение «Газпрома» объявило, что несколько донских предприятий теплоснабжения населения подошли к началу отопительного сезона с долгами. Теперь для обеспечения своевременной подачи газа в котельные предприятия должны выплатить или сократить сумму долга.
«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» сообщает, что к 1 октября наибольший рост задолженности зафиксировали у коммунальных предприятий Таганрога, общая сумма долга составила более 415,3 миллиона рублей (+43,5 млн рублей). Это 49,2% от общей задолженности донских компаний.
Кроме того, 137,3 миллиона рублей долга накопили предприятия Новочеркасска, прирост к аналогичному периоду 2022 года составил 13,7 миллиона рублей. Также 79,5 миллиона рублей составила задолженность теплоснабжающих компаний Азова, прирост к показателям прошлого года достиг отметки в 3,8 миллиона рублей.
Вместе с этим в «Газпроме» упомянули крупные задолженности МП «ККТС» в Новошахтинске, УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения, а также АО «Теплокоммунэнерго» в Ростове-на-Дону.
Сейчас на должников начисляют штрафы и пени, кроме того, ради выплаты долга компания оставляет за собой право обратиться в суд или же ограничить газоснабжение.
Ранее корреспондент RostovGazeta выяснил, как у ростовчан возникают огромные долги за ЖКУ.