Экономист объяснила, почему жители Ростова боятся ипотеки

«Ипотечный рынок — это один из важнейших финансовых и ценообразовательных инструментов в стране. Он очень чувствителен к различным колебаниям в экономике. Пока что рост ставки по ипотеке очень стремительный — за год ее повышали несколько раз и практически удвоили», — говорит эксперт.