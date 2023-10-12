Экономист объяснила, почему жители Ростова боятся ипотеки

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Экономист Анастасия Миронова напоминает, что чуть более года назад, в сентябре 2022 года, ставка по ипотеке составляла 7,5%. На сегодняшний день она выросла почти в два раза и теперь составляет 12%.
«Ипотечный рынок — это один из важнейших финансовых и ценообразовательных инструментов в стране. Он очень чувствителен к различным колебаниям в экономике. Пока что рост ставки по ипотеке очень стремительный — за год ее повышали несколько раз и практически удвоили», — говорит эксперт.
Анастасия Миронова отмечает, что с каждым увеличением ставки по ипотеке, она становится менее доступной для ростовчан.
«Согласно официальному заявлению, уровень средней зарплаты в городе за 2023 год вырос на 15%. Это, конечно, несоизмеримо с ростом ставки по ипотеке с 7,5% до 12%. Люди боятся не справиться с платежом или не могут накопить первоначальный взнос», — объясняет эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, к чему приведет «перегрев» ипотеки в Ростове.