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Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Экономист заявил, что ростовчане боятся брать ипотеку

Экономист объяснила, почему жители Ростова боятся ипотеки

12 октября 2023, 08:32
Фото: rostovgazeta.ru
Экономист заявил, что ростовчане боятся брать ипотеку
Ставки по ипотеке за последние два года выросли значительнее, чем зарплаты ростовчан, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский экономист Анастасия Миронова.

Экономист Анастасия Миронова напоминает, что чуть более года назад, в сентябре 2022 года, ставка по ипотеке составляла 7,5%. На сегодняшний день она выросла почти в два раза и теперь составляет 12%.

«Ипотечный рынок — это один из важнейших финансовых и ценообразовательных инструментов в стране. Он очень чувствителен к различным колебаниям в экономике. Пока что рост ставки по ипотеке очень стремительный — за год ее повышали несколько раз и практически удвоили», — говорит эксперт.

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Анастасия Миронова отмечает, что с каждым увеличением ставки по ипотеке, она становится менее доступной для ростовчан.

«Согласно официальному заявлению, уровень средней зарплаты в городе за 2023 год вырос на 15%. Это, конечно, несоизмеримо с ростом ставки по ипотеке с 7,5% до 12%. Люди боятся не справиться с платежом или не могут накопить первоначальный взнос», — объясняет эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, к чему приведет «перегрев» ипотеки в Ростове.

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