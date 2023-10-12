Эксперт Тодорова предупредила об опасности употребления сосисок в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Корреспондент RostovGazeta узнал у ростовского нутрициолога Анастасии Тодоровой, безопасны ли для дончан сосиски местного производства.
Эксперт напоминает о том, что в сентябре недалеко от хутора Кугоейский Зерноградского района был выявлен очаг чумы свиней.
«Тогда, насколько я помню, уничтожали пораженный скот, чтобы ликвидировать очаг. И в отличие от Элисты, в готовой продукции чумы не было и люди не заражались. Думаю, такие случаи бы не остались незамеченными», — считает Анастасия Тодорова.
Она добавляет, что лучший способ избежать отравления сосисками — отварить их.
«Вирус чумы погибает при температуре 70 градусов. Сосиски достаточно несколько минут отварит в кипящей воде, чтобы избавить от вирусов и микроорганизмов», — советует эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, как африканская чума свиней попала в Ростовскую область.