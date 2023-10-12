Эксперт Тодорова предупредила об опасности употребления сосисок в Ростовской области

«Тогда, насколько я помню, уничтожали пораженный скот, чтобы ликвидировать очаг. И в отличие от Элисты, в готовой продукции чумы не было и люди не заражались. Думаю, такие случаи бы не остались незамеченными», — считает Анастасия Тодорова.