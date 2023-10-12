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Published Сегодня, 13:45

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Updated Сегодня, 13:48

Нутрициолог рассказала, опасно ли есть сосиски в Ростовской области

Эксперт Тодорова предупредила об опасности употребления сосисок в Ростовской области

12 октября 2023, 13:45
Фото: pxhere
Нутрициолог рассказала, опасно ли есть сосиски в Ростовской области
Во Владимирской области в сосисках «Баварские», которые продавались в магазине в Элисте, обнаружили геном вируса африканской чумы свиней, сообщает ТАСС.

Корреспондент RostovGazeta узнал у ростовского нутрициолога Анастасии Тодоровой, безопасны ли для дончан сосиски местного производства.

Эксперт напоминает о том, что в сентябре недалеко от хутора Кугоейский Зерноградского района был выявлен очаг чумы свиней.

Очаг африканской чумы свиней выявили в Ростовской области
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«Тогда, насколько я помню, уничтожали пораженный скот, чтобы ликвидировать очаг. И в отличие от Элисты, в готовой продукции чумы не было и люди не заражались. Думаю, такие случаи бы не остались незамеченными», — считает Анастасия Тодорова.

Она добавляет, что лучший способ избежать отравления сосисками — отварить их.

«Вирус чумы погибает при температуре 70 градусов. Сосиски достаточно несколько минут отварит в кипящей воде, чтобы избавить от вирусов и микроорганизмов», — советует эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, как африканская чума свиней попала в Ростовскую область.

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