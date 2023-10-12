ФАС возбудила дела по факту завышения цен на бензин в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
По итогам проверки АЗС, Федеральная антимонопольная служба возбудила дела о завышении цен на бензин в Ростовской области и других регионах России.
«Есть несколько случаев, где наши территориальные органы возбудили антимонопольные дела. Например, в Нижегородской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Дагестан и в других субъектах РФ», — приводит слова Королева ТАСС.
Ранее ФАС направила всем компаниям письмо о необходимости снизить цены на топливо на АЗС с учетом уменьшения биржевых цен. Ведомство предупредило, что отсутствие принятых мер будет рассматриваться как признак нарушения антимонопольного законодательства.
Росстат накануне привел новую статистику цен на бензин в Ростовской области. Согласно новым данным, стоимость топлива падает крайне медленными темпами, а на некоторые виды бензина, наоборот, повышается или остается неизменной.