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ФАС возбудила дела по факту завышения цен на бензин в Ростовской области

ФАС возбудила дела по факту завышения цен на бензин в Ростовской области

12 октября 2023, 10:14
Фото: rostovgazeta.ru
ФАС возбудила дела по факту завышения цен на бензин в Ростовской области
Федеральная антимонопольная служба возбудила дела по факту завышения цен на топливо в Ростовской области и ряде других регионов, сообщил замглавы службы Виталий Королев.

По итогам проверки АЗС, Федеральная антимонопольная служба возбудила дела о завышении цен на бензин в Ростовской области и других регионах России.

«Есть несколько случаев, где наши территориальные органы возбудили антимонопольные дела. Например, в Нижегородской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Дагестан и в других субъектах РФ», — приводит слова Королева ТАСС.

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Ранее ФАС направила всем компаниям письмо о необходимости снизить цены на топливо на АЗС с учетом уменьшения биржевых цен. Ведомство предупредило, что отсутствие принятых мер будет рассматриваться как признак нарушения антимонопольного законодательства.

Росстат накануне привел новую статистику цен на бензин в Ростовской области. Согласно новым данным, стоимость топлива падает крайне медленными темпами, а на некоторые виды бензина, наоборот, повышается или остается неизменной.

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