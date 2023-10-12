ФАС возбудила дела по факту завышения цен на бензин в Ростовской области

«Есть несколько случаев, где наши территориальные органы возбудили антимонопольные дела. Например, в Нижегородской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Дагестан и в других субъектах РФ», — приводит слова Королева ТАСС.