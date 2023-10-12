Глэмпинг Kunashir RESORT&SPA принял первых гостей на острове Кунашир

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Уникальный гостиничный комплекс работает в тестовом режиме, но уже сегодня получил много положительных отзывов туристов с разных уголков России. Постояльцев принимают 10 двухместных домов, но скоро номерной фонд расширится.
Место для глэмпинга выбирали долго, зато теперь условия размещения гостей практически идеальны: уютные деревянные домики полностью вписались в лесной ландшафт. Есть оборудованный выход к реке, где в утренние часы можно заниматься йогой, а вечером в комфортном кресле с чашкой кофе созидать красоту дикой островной природы.
Полностью панорамный купольный ресторан «Лесной», входящий в состав глэмпинга, стал настоящей гордостью авторов проекта. Уже сейчас здесь стремятся задержаться не только постояльцы, но и местные жители, а также туристы, проживающие в других отелях. В чем секрет? На этот вопрос лучше найти ответ самостоятельно, посетив ресторан. Авторская кухня, уютная атмосфера, живой огонь в камине, но при этом ощущение нахождения вдали от цивилизации в густом лесу — любой из этих факторов может стать решающим. Кстати, это место любят туристы, стремящиеся вырваться от городской суеты, что очень важно для жителей крупных мегаполисов. Именно здесь можно встретить постояльцев, расположившихся поближе к огню с книгой в руках. Здесь уже предусмотрена небольшая библиотека книг для гостей, которая постоянно расширяемся. Все дело в мелочах: именно они создают комфорт для гостей.
Отдельной островной жемчужиной стал спа-центр, где можно не только попариться, но и насладиться отдыхом в небольших бассейнах на открытом воздухе. Гостям здесь предлагают услуги индивидуального парения, в том числе авторский подход с использованием местных листьев лопуха. Совсем скоро откроется массажный кабинет. Важно, что центр могут посетить и местные жители. Глэмпинг-отель стал не только одним из решений по расширению номерного гостиничного фонда, что очень важно на Курильских островах, но и формирует новую культуру отдыха для местного населения.
«Курильские острова сейчас являются одной из главных точек притяжения для туристов. И именно модульные отели являются быстрым решение проблемы дефицита номерного фонда. Но для нас важно, когда подобные комплексы становятся не просто местом для размещения, но и настоящей туристической достопримечательностью, где гости хотят побывать. Важен и экономический аспект: реализация подобных проектов — это новые рабочие места для местного населения, в том числе в тех сферах, которые раньше не были представлены в районе», — прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
В Сахалинской области отдых в модульных отелях активно набирает свою популярность, благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированному Владимиром Путиным. Такой вид удобного и безопасного отдыха мотивирует туристов путешествовать по России.
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Все это поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.