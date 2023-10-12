Медик Фарасян объяснила, как не заболеть в квартире в Ростове без отопления

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Сотрудница одного из ростовских медучреждений Ольга Фарасян предупреждает, что главной причиной простуды является не пониженная температура, а сквозняк.
«Проветривать квартиру нужно обязательно. Но в неотапливаемой квартире лучше открыть окно, когда вы куда-то уходите, и закрыть по возвращении», — советует эксперт.
Ольга Фарасян добавляет, что поможет справиться с холодами домашний переносной обогреватель.
«Правило „держи ноги в тепле“ в такой период особенно важно, потому что без отопления в доме первыми остывают стены и пол. С полом мы соприкасаемся намного чаще, чем со стенами. Поэтому нужно позаботиться о теплых тапочках или носках», — объясняет эксперт.
Медик подчеркивает, что пониженная температура в квартире способна привести к понижению иммунитета.
«В результате самым щадящим последствием может стать насморк. На этом фоне может также повыситься риск заражения ОРВИ или начнет развиваться воспаление легких», — предупреждает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане могут остаться без отопления до конца октября.