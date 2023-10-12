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Published Сегодня, 14:52

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Updated Сегодня, 14:56

Холодные игры: медик объяснил, как не заболеть в квартире без отопления

Медик Фарасян объяснила, как не заболеть в квартире в Ростове без отопления

12 октября 2023, 14:52
Фото: pxhere.com
Холодные игры: медик объяснил, как не заболеть в квартире без отопления
Считанные дни перед началом отопительного сезона ежегодно становятся для ростовчан испытанием холодом в собственных домах. Сотрудница одного из ростовских медучреждений Ольга Фарасян рассказала RostovGazeta, как не заболеть в холодной квартире.

Сотрудница одного из ростовских медучреждений Ольга Фарасян предупреждает, что главной причиной простуды является не пониженная температура, а сквозняк.

«Проветривать квартиру нужно обязательно. Но в неотапливаемой квартире лучше открыть окно, когда вы куда-то уходите, и закрыть по возвращении», — советует эксперт.

Ольга Фарасян добавляет, что поможет справиться с холодами домашний переносной обогреватель.

«Правило „держи ноги в тепле“ в такой период особенно важно, потому что без отопления в доме первыми остывают стены и пол. С полом мы соприкасаемся намного чаще, чем со стенами. Поэтому нужно позаботиться о теплых тапочках или носках», — объясняет эксперт.

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Медик подчеркивает, что пониженная температура в квартире способна привести к понижению иммунитета.

«В результате самым щадящим последствием может стать насморк. На этом фоне может также повыситься риск заражения ОРВИ или начнет развиваться воспаление легких», — предупреждает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане могут остаться без отопления до конца октября.

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