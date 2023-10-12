Медик Фарасян объяснила, как не заболеть в квартире в Ростове без отопления

«Правило „держи ноги в тепле“ в такой период особенно важно, потому что без отопления в доме первыми остывают стены и пол. С полом мы соприкасаемся намного чаще, чем со стенами. Поэтому нужно позаботиться о теплых тапочках или носках», — объясняет эксперт.