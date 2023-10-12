Из призывной комиссии Ростовской области исключили генерала Фоменко

Согласно тексту документа, из основного состава призывной комиссии Ростовской области решили исключить депутата КПРФ, генерал-лейтенанта Григория Фоменко. Сам Фоменко в период с 1968 по 1970 годы служил в пограничных войсках, а следующие 36 лет нес военную службу во внутренних войсках МВД СССР и Российской Федерации. В биографии депутата указано, что он является обладателем Ордена Мужества, Ордена «За военные заслуги» и еще более 20 знаков отличия, орденов и медалей.