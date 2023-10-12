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Из призывной комиссии Ростовской области исключили генерала Фоменко

Из призывной комиссии Ростовской области исключили генерала Фоменко

12 октября 2023, 16:41
Фото: function.mil.ru
Из призывной комиссии Ростовской области исключили генерала Фоменко
В Ростовской области из составов призывной комиссии исключили генерал-лейтенанта Григория Фоменко и еще четырех дончан, сведения об этом появились в распоряжении донского губернатора.

В среду, 11 октября, на портале правительства Ростовской области появился документ о внесении изменений в распоряжение губернатора «О мерах по обеспечению призыва граждан 1996–2005 годов рождения

на военную службу в ВС РФ в 2023 году», опубликованном в конце марта текущего года.

Согласно тексту документа, из основного состава призывной комиссии Ростовской области решили исключить депутата КПРФ, генерал-лейтенанта Григория Фоменко. Сам Фоменко в период с 1968 по 1970 годы служил в пограничных войсках, а следующие 36 лет нес военную службу во внутренних войсках МВД СССР и Российской Федерации. В биографии депутата указано, что он является обладателем Ордена Мужества, Ордена «За военные заслуги» и еще более 20 знаков отличия, орденов и медалей.

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Кроме того, из резервного состава исключили депутата Максима Геласа, Татьяну Несмиянову, Янину Селезневу и Елену Шелгунову. Причины подобного решения в документе не уточнялись.

Вместо них в резервный состав призывной комиссии Ростовской области включили фельдшеров ГБУ РО «Городская больница скорой медицинской помощи» Маргариту Куклину и Татьяну Новикову.

Ранее стало известно, как пройдет осенний призыв в Ростовской области.

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