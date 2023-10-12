rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Какие вирусы и болезни угрожают жителям в Ростовской области осенью

Какие вирусы и болезни угрожают жителям в Ростовской области осенью

12 октября 2023, 06:37
Фото: rostovgazeta.ru
Какие вирусы и болезни угрожают жителям в Ростовской области осенью
В Ростовской области наступила осень и местные жители стали чаще заражаться сезонными заболеваниями. Какие из них преобладают в регионе, в материале RostovGazeta.

Симптомы гриппа

Грипп — это инфекционное заболевание, которым может заразиться любой человек. Возбудителем гриппа является вирус, который передается от больных людей.

У большинства пациентов симптомы гриппа проходят за несколько дней, но у некоторых болезнь протекает тяжелее, и могут появиться очень опасные последствия.

Грипп может обострить уже имеющиеся хронические заболевания, кроме того, он способен вызвать широкий перечень осложнений.

Среди признаков гриппа можно выделить повышение температуры до 39 градусов, головную боль, боли в мышцах и суставах, возможен озноб, появляется чувство усталости, также могут наблюдаться кашель, насморк или заложенность носа. Возможны боль и дискомфорт в горле.

Грипп легко перепутать с другими заболеваниями, поэтому точный диагноз может быть поставлен только врачом, он также назначает план лечения.

Грипп легко перепутать с другими заболеваниями, поэтому точный диагноз может быть поставлен только врачом, он также назначает план лечения.Грипп легко перепутать с другими заболеваниями, поэтому точный диагноз может быть поставлен только врачом, он также назначает план лечения.
Грипп легко перепутать с другими заболеваниями, поэтому точный диагноз может быть поставлен только врачом, он также назначает план лечения.
Фото: 1MI

Симптомы ОРВИ

Один из самых распространенных видов заболеваний, которые обычно называют «простудой», это острая респираторная вирусная инфекция или ОРВИ. Она поражает верхние дыхательные пути.

Возбудителями ОРВИ являются вирусы, которые переносятся воздушно-капельным путем.

Характерными симптомами ОРВИ являются постепенное начало болезни, лихорадка (обычно до 38°С), насморк, заложенность носа, кашель, чихание и боль в горле.

В Ростовской области ОРВИ за неделю заболели более 17,7 тысячи человек
Узнать подробнее

Обычно прогноз для выздоровления от ОРВИ благоприятный, большинство людей после 7-10 дней восстанавливаются, хотя симптомы могут сохраняться до 2 недель. В настоящее время не существует специфической вакцины от данного заболевания.

В Ростовской области за ОРВИ за неделю заболели более 17,7 тысячи человек. Показатели заболеваемости составили 42 случая на 10 тысяч человек. Это на 10,7% ниже показателя эпидемического порога.

В Ростовской области за ОРВИ за неделю заболели более 17,7 тысячи человек. В Ростовской области за ОРВИ за неделю заболели более 17,7 тысячи человек.
В Ростовской области за ОРВИ за неделю заболели более 17,7 тысячи человек.
Фото: 1MI

Новый штамм коронавируса

Изменившиеся штаммы COVID-19 представляют меньшую опасность для людей, и болезнь, как правило, проявляется в виде обычной респираторной инфекции без пневмонии.

Прошло время «омикрона», и сейчас появился новый штамм под названием «пирола».

Основные отличительные черты этого нового коронавирусного штамма заключаются в наличии нескольких мутаций и его более высокой заразности по сравнению с очень заразным «омикроном»

Основные признаки заболевания «пиролой»:

  1. Высокая температура тела;
  2. заложенность носа и затруднение дыхания;
  3. кашель и першение в горле;
  4. общая слабость, озноб, ломота в теле и головная боль;
  5. сниженный аппетит, возможны диарея, тошнота и рвота.

Добавим, что в Ростовской области за минувшую неделю ковидом заболели 214 жителей, что на 18,2% больше показателей предыдущей недели. С начала октября заболеваемость коронавирусом в регионе продолжает стабильно расти.

В последнее время на Ставрополье растет заболеваемость коронавирусом. В последнее время на Ставрополье растет заболеваемость коронавирусом.
В последнее время на Ставрополье растет заболеваемость коронавирусом.
Фото: 1MI

Аллергия

Цветения различных растений, таких как полынь, амброзия, марь, лебеда может стать причиной аллергии. Осенний поллиноз, то есть аллергия на пыльцу растений, начинается в конце августа и продолжается до тех пор, пока цветут полевые цветы и другие растения.

В осенний период может появиться реакция на фрукты и овощи, в том числе бахчевые. Это относится к случаям, когда реакция вызвана пыльцой сложноцветных растений.

С началом отопительного сезона в помещениях становится очень сухо. Это негативно сказывается на состоянии слизистой оболочки у людей, страдающих аллергией.

Колебания погоды заставляют проводить больше времени в закрытых помещениях. Недостаточное проветривание способствует усилению аллергических реакций, особенно у людей, у которых есть аллергия на бытовые и грибковые аллергены.

Читайте также:
В Ростовской области ОРВИ за неделю заболели более 17,7 тысячи человекК 1 сентября лихорадкой Западного Нила заболели уже 16 жителей Ростовской областиБолее 90 жителей в Ростовской области заболели корью в 2023 году
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ОРВИ#Грипп#Отопительный сезон#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Симптомы#Фрукты#Болезни#Аллергия#Овощи#Пыльца#Омикрон#Пирола
Подпишитесь
Минздрав в Ростовской области не смог найти поставщика вакцины от коронавируса
Сегодня, 08:21
Врач рассказал, опасно ли покупать продукты в Ростове после вспышек АЧС
Сегодня, 07:00
Экономист объяснила, почему жители Ростова боятся ипотеки
Сегодня, 08:32
Власти рассказали, в каких районах Ростова рожают меньше детей
Сегодня, 04:31
Стали известны подробности страшного ДТП с погибшим велосипедистом в Ростове
Сегодня, 06:36