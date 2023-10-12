Какие вирусы и болезни угрожают жителям в Ростовской области осенью

Грипп — это инфекционное заболевание, которым может заразиться любой человек. Возбудителем гриппа является вирус, который передается от больных людей.



У большинства пациентов симптомы гриппа проходят за несколько дней, но у некоторых болезнь протекает тяжелее, и могут появиться очень опасные последствия.



Грипп может обострить уже имеющиеся хронические заболевания, кроме того, он способен вызвать широкий перечень осложнений.