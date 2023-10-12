Какие вирусы и болезни угрожают жителям в Ростовской области осенью

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Грипп — это инфекционное заболевание, которым может заразиться любой человек. Возбудителем гриппа является вирус, который передается от больных людей.
У большинства пациентов симптомы гриппа проходят за несколько дней, но у некоторых болезнь протекает тяжелее, и могут появиться очень опасные последствия.
Грипп может обострить уже имеющиеся хронические заболевания, кроме того, он способен вызвать широкий перечень осложнений.
Среди признаков гриппа можно выделить повышение температуры до 39 градусов, головную боль, боли в мышцах и суставах, возможен озноб, появляется чувство усталости, также могут наблюдаться кашель, насморк или заложенность носа. Возможны боль и дискомфорт в горле.
Грипп легко перепутать с другими заболеваниями, поэтому точный диагноз может быть поставлен только врачом, он также назначает план лечения.
Один из самых распространенных видов заболеваний, которые обычно называют «простудой», это острая респираторная вирусная инфекция или ОРВИ. Она поражает верхние дыхательные пути.
Возбудителями ОРВИ являются вирусы, которые переносятся воздушно-капельным путем.
Характерными симптомами ОРВИ являются постепенное начало болезни, лихорадка (обычно до 38°С), насморк, заложенность носа, кашель, чихание и боль в горле.
Обычно прогноз для выздоровления от ОРВИ благоприятный, большинство людей после 7-10 дней восстанавливаются, хотя симптомы могут сохраняться до 2 недель. В настоящее время не существует специфической вакцины от данного заболевания.
В Ростовской области за ОРВИ за неделю заболели более 17,7 тысячи человек. Показатели заболеваемости составили 42 случая на 10 тысяч человек. Это на 10,7% ниже показателя эпидемического порога.
Изменившиеся штаммы COVID-19 представляют меньшую опасность для людей, и болезнь, как правило, проявляется в виде обычной респираторной инфекции без пневмонии.
Прошло время «омикрона», и сейчас появился новый штамм под названием «пирола».
Основные отличительные черты этого нового коронавирусного штамма заключаются в наличии нескольких мутаций и его более высокой заразности по сравнению с очень заразным «омикроном»
Основные признаки заболевания «пиролой»:
Добавим, что в Ростовской области за минувшую неделю ковидом заболели 214 жителей, что на 18,2% больше показателей предыдущей недели. С начала октября заболеваемость коронавирусом в регионе продолжает стабильно расти.
Цветения различных растений, таких как полынь, амброзия, марь, лебеда может стать причиной аллергии. Осенний поллиноз, то есть аллергия на пыльцу растений, начинается в конце августа и продолжается до тех пор, пока цветут полевые цветы и другие растения.
В осенний период может появиться реакция на фрукты и овощи, в том числе бахчевые. Это относится к случаям, когда реакция вызвана пыльцой сложноцветных растений.
С началом отопительного сезона в помещениях становится очень сухо. Это негативно сказывается на состоянии слизистой оболочки у людей, страдающих аллергией.
Колебания погоды заставляют проводить больше времени в закрытых помещениях. Недостаточное проветривание способствует усилению аллергических реакций, особенно у людей, у которых есть аллергия на бытовые и грибковые аллергены.