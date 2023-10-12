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Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Копайгородский: Сочи планирует к концу сезона преодолеть отметку в 7,4 млн отдыхающих
12 октября 2023, 13:58
Фото: 1MI
Мэр Сочи Копайгородский:
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Мэр Сочи Алексей Копайгородский
Фото: wikimedia.org
#Копайгородский Алексей Сергеевич
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