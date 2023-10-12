Крохотные квартиры пытаются продать в Ростове дороже 1 млн рублей

В Ростове-на-Дону выставили на продажу несколько квартир площадью меньше 14 квадратных метров каждая. Сколько они стоят и что из себя представляют, в материале RostovGazeta.

Квартира 14 квадратных метров Она расположена в пятиэтажном доме 1970 года постройки на улице 2-я Краснодарская. В начале года она стоила 1,25 миллиона рублей, но теперь цену снизили на 50 тысяч рублей. «Продаю изолированную гостинку площадью 14 квадратных метров со всеми удобствами — свой туалет, душ. Состояние хорошее, мебель и техника по договоренности», — заявил продавец. Он добавил, что у дома отличное место расположения — рядом садики, школы, магазины. Квартира 14 кв м. Она расположена в пятиэтажном доме 1970 года постройки на улице 2-я Краснодарская. Фото: Ростов.циан.ру Студия 14 кв метров За 1,4 миллиона рублей можно стать владельцем студии в доме на улице Варфоломеева. Двухэтажное здание построили в 2010 году. «Продается уютная маленькая студия, вce удобства — отоплениe электробатареи, горячая водa. Вход через веранду, ухоженный дворик. Остается вся мебель и техника, заходи и живи, или пускайте квартирантов. Низкиe коммунальные платежи», — говорится в объявлении. Владелец также рассказал о близости социальных учреждений. Это объявление за два дня просмотрели 30 человек. Студия 14 кв метров Фото: ростов.циан.ру Жилье в центре Ростова Владелец квартиры площадью 14 квадратных метров в доме на улице Седова хочет срочно ее продать. Этот вариант он называет эксклюзивным, а стоит он 879 тысяч рублей. «Малогабаритное жилье со всеми удобствами. Остается вся мебель, встроенный зеркальный шкаф, кондиционер, стиральная машина, диван, холодильник», — рассказал о преимуществах продавец. О причинах продажи он сообщать не стал. Это объявление за сутки просмотрели почти 800 человек. Жилье в центре Ростова Фото: ростов.циан.ру Квартира площадью 13 кв м Этот дом расположен на улице Казахской, а площадь квартиры составляет 13,2 квадратных метра. Ее пытаются продать с 2022 года и первоначально стоимость составляла 1,45 миллиона рублей, но потом цену скинули на 50 тысяч. «Продаю гостинку изолированную. Кухня-прихожая, душевая. Состояние жилое, можно заехать и делать ремонт под себя», — сказано в объявлении. За все время этим объявлением заинтересовались около 700 человек, но купить никто не решился. Квартира площадью 13 кв м Фото: ростов.циан.ру Квартира за 2 млн рублей Она расположена в пятиэтажном доме в переулке Мебельный, общая площадь составляет 13,2 «квадрата». Стоимость достигает 2,1 миллиона рублей. В квартире есть одна комната, а также совмещенный душ с туалетом. В данный момент в ней проживают квартиранты. Ранее стало известно, что квартиры на вторичном рынке в Ростове подорожали на 13%. Квартира за 2 млн рублей Фото: ростов.циан.ру Читайте также: Квартиры на вторичном рынке в Ростове подорожали на 13% Донская полиция пытается отсудить 20 квартир в долгострое в Ростове Стала известна стоимость самых просторных квартир в Ростовской области