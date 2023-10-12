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Posted Сегодня, 04:02

Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:02

Updated Сегодня, 04:02

Крохотные квартиры пытаются продать в Ростове дороже 1 млн рублей

Крохотные квартиры пытаются продать в Ростове дороже 1 млн рублей

12 октября 2023, 04:02
Фото: rostovgazeta.ru
Крохотные квартиры пытаются продать в Ростове дороже 1 млн рублей
В Ростове-на-Дону выставили на продажу несколько квартир площадью меньше 14 квадратных метров каждая. Сколько они стоят и что из себя представляют, в материале RostovGazeta.

Квартира 14 квадратных метров

Она расположена в пятиэтажном доме 1970 года постройки на улице 2-я Краснодарская. В начале года она стоила 1,25 миллиона рублей, но теперь цену снизили на 50 тысяч рублей.

«Продаю изолированную гостинку площадью 14 квадратных метров со всеми удобствами — свой туалет, душ. Состояние хорошее, мебель и техника по договоренности», — заявил продавец.

Он добавил, что у дома отличное место расположения — рядом садики, школы, магазины.

Квартира 14 кв м. Она расположена в пятиэтажном доме 1970 года постройки на улице 2-я Краснодарская. Квартира 14 кв м. Она расположена в пятиэтажном доме 1970 года постройки на улице 2-я Краснодарская.
Квартира 14 кв м. Она расположена в пятиэтажном доме 1970 года постройки на улице 2-я Краснодарская. Квартира 14 кв м. Она расположена в пятиэтажном доме 1970 года постройки на улице 2-я Краснодарская.
Квартира 14 кв м. Она расположена в пятиэтажном доме 1970 года постройки на улице 2-я Краснодарская. Квартира 14 кв м. Она расположена в пятиэтажном доме 1970 года постройки на улице 2-я Краснодарская.
Квартира 14 кв м. Она расположена в пятиэтажном доме 1970 года постройки на улице 2-я Краснодарская.
Фото: Ростов.циан.ру

Студия 14 кв метров

За 1,4 миллиона рублей можно стать владельцем студии в доме на улице Варфоломеева. Двухэтажное здание построили в 2010 году.

«Продается уютная маленькая студия, вce удобства — отоплениe электробатареи, горячая водa. Вход через веранду, ухоженный дворик. Остается вся мебель и техника, заходи и живи, или пускайте квартирантов. Низкиe коммунальные платежи», — говорится в объявлении.

Владелец также рассказал о близости социальных учреждений. Это объявление за два дня просмотрели 30 человек.

Студия 14 кв метровСтудия 14 кв метров
Студия 14 кв метровСтудия 14 кв метров
Студия 14 кв метровСтудия 14 кв метров
Студия 14 кв метров
Фото: ростов.циан.ру

Жилье в центре Ростова

Владелец квартиры площадью 14 квадратных метров в доме на улице Седова хочет срочно ее продать. Этот вариант он называет эксклюзивным, а стоит он 879 тысяч рублей.

«Малогабаритное жилье со всеми удобствами. Остается вся мебель, встроенный зеркальный шкаф, кондиционер, стиральная машина, диван, холодильник», — рассказал о преимуществах продавец.

О причинах продажи он сообщать не стал. Это объявление за сутки просмотрели почти 800 человек.

Жилье в центре РостоваЖилье в центре Ростова
Жилье в центре РостоваЖилье в центре Ростова
Жилье в центре РостоваЖилье в центре Ростова
Жилье в центре Ростова
Фото: ростов.циан.ру

Квартира площадью 13 кв м

Этот дом расположен на улице Казахской, а площадь квартиры составляет 13,2 квадратных метра. Ее пытаются продать с 2022 года и первоначально стоимость составляла 1,45 миллиона рублей, но потом цену скинули на 50 тысяч.

«Продаю гостинку изолированную. Кухня-прихожая, душевая. Состояние жилое, можно заехать и делать ремонт под себя», — сказано в объявлении.

За все время этим объявлением заинтересовались около 700 человек, но купить никто не решился.

Квартира площадью 13 кв мКвартира площадью 13 кв м
Квартира площадью 13 кв мКвартира площадью 13 кв м
Квартира площадью 13 кв мКвартира площадью 13 кв м
Квартира площадью 13 кв м
Фото: ростов.циан.ру

Квартира за 2 млн рублей

Она расположена в пятиэтажном доме в переулке Мебельный, общая площадь составляет 13,2 «квадрата». Стоимость достигает 2,1 миллиона рублей.

В квартире есть одна комната, а также совмещенный душ с туалетом. В данный момент в ней проживают квартиранты.

Ранее стало известно, что квартиры на вторичном рынке в Ростове подорожали на 13%.

Квартира за 2 млн рублейКвартира за 2 млн рублей
Квартира за 2 млн рублейКвартира за 2 млн рублей
Квартира за 2 млн рублейКвартира за 2 млн рублей
Квартира за 2 млн рублей
Фото: ростов.циан.ру
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