Метеоролог Леус прогнозирует возвращение «бабьего лета» в Ростов

«В ночь с четверга на пятницу, 13 октября, еще возможны заморозки, а в ночь на субботу уже обойдется без них», — рассказал синоптик, добавив, что уже 13 октября в Ростове станет заметно теплее — воздух прогреется до +17 градусов, а в регионе температура днем будет колебаться от +13 до +18 градусов.