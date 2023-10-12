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Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Метеоролог Леус прогнозирует возвращение «бабьего лета» в Ростов

Метеоролог Леус прогнозирует возвращение «бабьего лета» в Ростов

12 октября 2023, 15:07
Фото: rostovgazeta.ru
Метеоролог Леус прогнозирует возвращение «бабьего лета» в Ростов
В Ростове прогнозируют потепление до +22 градусов, когда ожидать «бабье лето» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В своей беседе с порталом «КП — Ростов-на-Дону» Михаил Леус рассказал, что после резкого похолодания горожан ожидают еще несколько дней теплой и солнечной погоды.

По словам метеоролога, в ближайшие дни в Ростовскую область придет антициклон, благодаря которому небо перестанет быть таким пасмурным, в Ростов вернется тепло.

«В ночь с четверга на пятницу, 13 октября, еще возможны заморозки, а в ночь на субботу уже обойдется без них», — рассказал синоптик, добавив, что уже 13 октября в Ростове станет заметно теплее — воздух прогреется до +17 градусов, а в регионе температура днем будет колебаться от +13 до +18 градусов.

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В субботу, 14 октября, воздух продолжит нагреваться, и уже в воскресенье жителей Ростовской области ожидает теплая солнечная погода с температурой воздуха до +22 градусов. Никаких дождей, по словам Леуса, в Ростове не ожидается.

Подобное потепление, которое можно назвать коротким «бабьим летом», сохранится до вторника, 17 октября, однако после регион накроет холодным атмосферным фронтом. Уже со вторника в Ростовской области ожидается резкое похолодание, температура опустится на три-четыре градуса ниже климатической нормы, пройдут дожди, которые будут сопровождаться сильным порывистым ветром.

«Время от времени будут моросить дожди. По ночам до заморозков уже не дойдет. Но дневная температура останется чуть ниже нормы — в пределах +9-14 градусов», — цитирует синоптика издание.

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