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Минздрав в Ростовской области не смог найти поставщика вакцины от коронавируса

Минздрав в Ростовской области не смог найти поставщика вакцины от коронавируса

12 октября 2023, 08:21
Фото: 1MI
Минздрав в Ростовской области не смог найти поставщика вакцины от коронавируса
В Ростовской области никто не подал заявку на участие в конкурсе на поставку вакцины от коронавируса, говорится в материалах Госзакупок.

Заказчиком выступил региональный Минздрав, который намеревался в рамках электронного аукциона найти поставщика препаратов. Начальная стоимость контракта составляла 10,4 миллиона рублей.

Всего планировали закупить 27,8 тысячи доз препаратов, стоимость одной единицы составляет 376 рублей. Это эмульсия для внутримышечного введения.

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Согласно техническому заданию, доставить вакцину необходимо до 19 декабря. Однако не было подано ни одной заявки для участия.

«В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем, определение поставщика признается несостоявшимся», — говорится в документах.

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