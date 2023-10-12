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Updated Сегодня, 13:23

Мост подорвали рядом с автомобилем с ростовским депутатом Бородаем

Мост подорвали рядом с автомобилем ростовского депутата Бородаем

12 октября 2023, 13:21
Фото: t.me/borodaioficia
Мост подорвали рядом с автомобилем с ростовским депутатом Бородаем
Взрыв произошел рядом с автомобилем, в котором находился депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай, сообщает в Telegram Союза Добровольцев Донбасса.

Депутат вместе с экипажем в ночное время направлялся по трассе в сторону Донецка. В это время на мосту прогремел взрыв, машина оказалась в 100 метрах от эпицентра.

«Автомобиль удалось удержать на дороге, но ехать пришлось в объезд через Енакиево. Поездки по фронтовым дорогам часто бывают не безопасны — не первый раз, когда нашего командира и его экипаж миновала опасность», — говорится в публикации.

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В это время на мосту прогремел взрыв, машина оказалась в 100 метрах от эпицентра.
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Добавим, что другой официальной информации по этому поводу не было, она уточняется.

Ранее ростовский депутат Бородай рассказал, как нужно отвечать на атаки БПЛА Украины. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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