На ликвидацию свалок в Ростовской области выделили 81,4 миллиона рублей

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Согласно данным распоряжения, было решено внести изменения в порядок распределения объема федеральных субсидий в 2023 и 2024 годах.
Так федеральные власти решили выделить Ростовской области на ликвидацию незаконных свалок и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде более 81,4 миллиона рублей. Эти средства пополнят бюджет Ростовской области в 2024 году.
Ранее ростовчанин Сергей Кабаненко рассказал RostovGazeta, что в Ростове на улице Береговой возникла огромная стихийная свалка твердых бытовых и строительных отходов.