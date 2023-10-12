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Published Сегодня, 12:53

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Updated Сегодня, 13:02

Прятавшегося в Румынии иностранца осудили за попытку изнасилования в Аксае

На ликвидацию свалок в Ростовской области выделили 81,4 миллиона рублей

12 октября 2023, 12:53
Фото: 1MI
Прятавшегося в Румынии иностранца осудили за попытку изнасилования в Аксае
Ростовская область получит из федерального бюджета более 81 миллиона рублей на ликвидацию несанкционированных свалок, распоряжение появилось на сайте федерального правительства 10 октября.

Согласно данным распоряжения, было решено внести изменения в порядок распределения объема федеральных субсидий в 2023 и 2024 годах.

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Так федеральные власти решили выделить Ростовской области на ликвидацию незаконных свалок и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде более 81,4 миллиона рублей. Эти средства пополнят бюджет Ростовской области в 2024 году.

Ранее ростовчанин Сергей Кабаненко рассказал RostovGazeta, что в Ростове на улице Береговой возникла огромная стихийная свалка твердых бытовых и строительных отходов.

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