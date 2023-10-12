Научный медицинский центр пытаются обанкротить в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Иск направили к «Лечебно-реабилитационному психолого-терапевтическому научному медицинскому центру „Спасение“. Обанкротить его хочет налоговая.
Причиной указан долг в размере 922 тысяч рублей. На данном этапе подробности дела не разглашаются.
Согласно данным системы «Спарк», организацию зарегистрировали в 2011 году. В 2022 году убытки составили 855 тысяч рублей, в 2021 — один миллион рублей.
Ранее стало известно, что мясокомбинат пытаются обанкротить в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.