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Научный медицинский центр пытаются обанкротить в Ростовской области

Научный медицинский центр пытаются обанкротить в Ростовской области

12 октября 2023, 10:11
Фото: 1MI
Научный медицинский центр пытаются обанкротить в Ростовской области
В Ростовской области в суд передали иск с требованием признать банкротом медцентр, говорится в материалах арбитражного суда.

Иск направили к «Лечебно-реабилитационному психолого-терапевтическому научному медицинскому центру „Спасение“. Обанкротить его хочет налоговая.

Причиной указан долг в размере 922 тысяч рублей. На данном этапе подробности дела не разглашаются.

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Согласно данным системы «Спарк», организацию зарегистрировали в 2011 году. В 2022 году убытки составили 855 тысяч рублей, в 2021 — один миллион рублей.

Ранее стало известно, что мясокомбинат пытаются обанкротить в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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