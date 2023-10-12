Областной суд освободил ростовчанку Светлану Говорову из психбольницы после скандала

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Напомним, что ростовчанку Светлану Говорову из-за ссоры с мужем принудительно удерживали и «лечили» в психбольнице Егорлыкского района. Сегодня по решению суда ее отпустили.
Правозащитник рассказывает, что также, Ростовским областным судом было вынесено два частных определения.
«Одно из них в отношении судьи Егорлыкского суда, который принял незаконное решение. Есть все предпосылки для возбуждения уголовного дела по статье о заведомо неправосудном решении. А поскольку оно еще и привело к тяжелым последствиям, так как Светлане Говоровой кололи сильнейшие препараты, думаю, что с большой вероятностью, это так и будет», — отмечает Сагайда.
Собеседник добавляет, что в перспективе, все это может привести к снятию судьи с должности, наложению на него дисциплинарных взысканий.
«Мы будем добиваться справедливого решения, особенно, в отношении врачей психиатров. Наша цель — добиться, чтобы то, что произошло со Светланой Говоровой, никогда, ни при каких обстоятельствах больше не повторилось на территории Ростовской области», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как насильно здоровую ростовчанку лечили в психушке.