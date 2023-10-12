Областной суд освободил ростовчанку Светлану Говорову из психбольницы после скандала

«Одно из них в отношении судьи Егорлыкского суда, который принял незаконное решение. Есть все предпосылки для возбуждения уголовного дела по статье о заведомо неправосудном решении. А поскольку оно еще и привело к тяжелым последствиям, так как Светлане Говоровой кололи сильнейшие препараты, думаю, что с большой вероятностью, это так и будет», — отмечает Сагайда.