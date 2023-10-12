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Суд отпустил попавшую в психбольницу ростовчанку

Областной суд освободил ростовчанку Светлану Говорову из психбольницы после скандала

12 октября 2023, 16:15
Фото: 1MI
Суд отпустил попавшую в психбольницу ростовчанку
Реклама. erid: Светлана Говорова Ростов психбольница
Решение Егорлыкского суда было отменено Ростовским областным судом. Ростовчанку Светлану Говорову выпустили из психбольницы. Об этом сообщил RostovGazeta правозащитник Павел Сагайда.

Напомним, что ростовчанку Светлану Говорову из-за ссоры с мужем принудительно удерживали и «лечили» в психбольнице Егорлыкского района. Сегодня по решению суда ее отпустили.

Правозащитник рассказывает, что также, Ростовским областным судом было вынесено два частных определения.

«Одно из них в отношении судьи Егорлыкского суда, который принял незаконное решение. Есть все предпосылки для возбуждения уголовного дела по статье о заведомо неправосудном решении. А поскольку оно еще и привело к тяжелым последствиям, так как Светлане Говоровой кололи сильнейшие препараты, думаю, что с большой вероятностью, это так и будет», — отмечает Сагайда.

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Собеседник добавляет, что в перспективе, все это может привести к снятию судьи с должности, наложению на него дисциплинарных взысканий.

«Мы будем добиваться справедливого решения, особенно, в отношении врачей психиатров. Наша цель — добиться, чтобы то, что произошло со Светланой Говоровой, никогда, ни при каких обстоятельствах больше не повторилось на территории Ростовской области», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как насильно здоровую ростовчанку лечили в психушке.

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