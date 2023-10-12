Один человек погиб в загоревшемся складе в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Происшествие случилось в ночное время в поселке Орловский на улице 1-Конной Армии. Здесь загорелось складское помещение, пламя успело распространиться на площади 600 квадратных метров.
«От ожогов погиб мужчина, его личность сейчас устанавливается. Всего к ликвидации огня привлекли 11 человек, они использовали три единицы техники», — уточнили в управлении.
Отмечается, что ликвидировать возгорание удалось в течение двух часов. В данный момент выясняется причина пожара.
Ранее появилось видео страшного пожара с погибшей женщиной в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.