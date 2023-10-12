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Published Сегодня, 05:45

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Один человек погиб в загоревшемся складе в Ростовской области

Один человек погиб в загоревшемся складе в Ростовской области

12 октября 2023, 05:45
Фото: 1MI
В Ростовской области пожар на складе унес жизнь одного человека, сообщили в региональном УМЧС.

Происшествие случилось в ночное время в поселке Орловский на улице 1-Конной Армии. Здесь загорелось складское помещение, пламя успело распространиться на площади 600 квадратных метров.

«От ожогов погиб мужчина, его личность сейчас устанавливается. Всего к ликвидации огня привлекли 11 человек, они использовали три единицы техники», — уточнили в управлении.

Появилось видео страшного пожара с погибшей женщиной в Ростове
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Отмечается, что ликвидировать возгорание удалось в течение двух часов. В данный момент выясняется причина пожара.

Ранее появилось видео страшного пожара с погибшей женщиной в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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