Депутату Госдумы от Ростовской области Александру Бородаю вручили Орден мужества

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Бородаю вручили Орден Мужества, такую же награду получили два представителя отряда «Бастион». Их поздравили с этим событием.
«Поздравляем с одной из самых ценных среди военных, наград, вручаемых за проявленный героизм и личное мужество», — говорится в обращении.
Ранее ростовский депутат Бородай рассказал, как нужно отвечать на атаки БПЛА Украины. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого в Ростове-на-Дону замминистра обороны России передала госнаграды бойцам СВО.