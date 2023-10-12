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Орден мужества вручили ростовскому депутату Бородаю

Депутату Госдумы от Ростовской области Александру Бородаю вручили Орден мужества

12 октября 2023, 13:40
Фото: t.me/glava_predgorya
Орден мужества вручили ростовскому депутату Бородаю
Депутату Госдумы от Ростовской области Александру Бородаю вручили государственную награду, говорится в Telegram-канале Союза Добровольцев Донбасса.

Бородаю вручили Орден Мужества, такую же награду получили два представителя отряда «Бастион». Их поздравили с этим событием.

«Поздравляем с одной из самых ценных среди военных, наград, вручаемых за проявленный героизм и личное мужество», — говорится в обращении.

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Ранее ростовский депутат Бородай рассказал, как нужно отвечать на атаки БПЛА Украины. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого в Ростове-на-Дону замминистра обороны России передала госнаграды бойцам СВО.

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