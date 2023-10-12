Переводчики и экологи в Ростове чаще всего говорят о смене профессии

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Superjob опросил специалистов на тему того, выбрали бы они снова свою профессию, если все вернуть назад. Отрицательно ответили 41% экономистов и 49% экологов, из них положительно высказались 39 и 40% соответственно. Остальные затруднились ответить.
Отрицательные ответы также дали по 43% переводчиков и журналистов, 31% учителей, 25% бухгалтеров. Зато большинство архитекторов, программистов и психологов заявили, что снова бы выбрали свою профессию.
Всего опросили 4,8 тысячи человек во всех округах страны.
Ранее самые высокооплачиваемые вакансии назвали в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.