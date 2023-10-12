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Published Сегодня, 10:05

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Updated Сегодня, 10:07

Переводчики и экологи в Ростове чаще всего говорят о смене профессии

Переводчики и экологи в Ростове чаще всего говорят о смене профессии

12 октября 2023, 10:05
Фото: 1MI
Переводчики и экологи в Ростове чаще всего говорят о смене профессии
В России, в том числе Ростовской области, экологи и переводчики заявили, что не выбрали бы снова свою профессию, следует из проведенного опроса.

Superjob опросил специалистов на тему того, выбрали бы они снова свою профессию, если все вернуть назад. Отрицательно ответили 41% экономистов и 49% экологов, из них положительно высказались 39 и 40% соответственно. Остальные затруднились ответить.

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Отрицательные ответы также дали по 43% переводчиков и журналистов, 31% учителей, 25% бухгалтеров. Зато большинство архитекторов, программистов и психологов заявили, что снова бы выбрали свою профессию.

Всего опросили 4,8 тысячи человек во всех округах страны.

Ранее самые высокооплачиваемые вакансии назвали в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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