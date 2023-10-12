Плату за пользование ливневками введут в Ростове с 2025 года

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
В Ростове планируют с 1 января 2025 года коммерчески эксплуатировать систему ливневой канализации. Однако перед этим департаменту автодорог необходимо утвердить тариф и собрать абонентскую плату.
На разработку схемы развития ливневой канализации потратили более 50 миллионов рублей. В ней попытались отразить расположение объектов и перспективу их развития. Развивать систему ливневой канализации будут до 2036 года.
Напомним, плохо работающие ливневки регулярно становятся причиной подтоплений улиц и дворов в Ростове.
Ранее в Ростове сделали прототип водного такси для затопленных после дождей улиц.