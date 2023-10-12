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Плату за пользование ливневками введут в Ростове с 2025 года

Плату за пользование ливневками введут в Ростове с 2025 года

12 октября 2023, 07:49
Фото: rostovgazeta.ru
Плату за пользование ливневками введут в Ростове с 2025 года
В Ростове с января 2025 года введут плату за пользование ливневой канализацией, сообщили в администрации города.

В Ростове планируют с 1 января 2025 года коммерчески эксплуатировать систему ливневой канализации. Однако перед этим департаменту автодорог необходимо утвердить тариф и собрать абонентскую плату.

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На разработку схемы развития ливневой канализации потратили более 50 миллионов рублей. В ней попытались отразить расположение объектов и перспективу их развития. Развивать систему ливневой канализации будут до 2036 года.

Напомним, плохо работающие ливневки регулярно становятся причиной подтоплений улиц и дворов в Ростове.

Ранее в Ростове сделали прототип водного такси для затопленных после дождей улиц.

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