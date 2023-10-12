Поставки энергоресуров России в Азию будут расти

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В ходе своего выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели глава государства обратил внимание, что отечественный топливно-энергетический комплекс сохраняет свою стабильность, несмотря на отказ Европы от российских энергоресурсов и западные ограничения — фрахт, страховку, потолок цен на нефть и газ. И финансовые, и производственные показатели отличаются устойчивостью. Благодаря усилиям предприятий отрасли, а также российских властей государство увеличило танкерных флот. Также созданы новые механизмы платежей и страхования грузов из России, передает transsibinfo.com.
Как сказал Абдель Хамид, ведущий межарабского канала Al-Ghad, западные ограничения позволили Российской Федерации адаптироваться и выйти на новые рынки сбыта энергоресурсов.
Мухаммед Судани, премьер-министр Ирака, рассказал, что для противостояния вызовам государство выбрало стратегию сближения. Республика заинтересована в диверсификации источников энергетики для укрепления и развития экономического взаимодействия и обеспечения безопасности.
«Мы стремимся к экономической интеграции, которая бы укрепляла процветание и сотрудничество», — сказал Мухаммед Судани.
По оценкам аналитиков, спрос на природный газ до 2050 года увеличится во всем мире, кроме Европы и Северной Америки. Доля европейских государств в мировом спросе уменьшится до пяти процентов — более чем в 2 раза. Одновременно с этим эксперты прогнозируют рост в 1,5 раза доли Азии с 21 до 30 процентов.
Экспорт газа из РФ в Китай активно развивается. Как рассказал Владимир Путин, проектная мощность газопровода «Сила Сибири» уже в 2025 году составит 38 миллиардов кубических метров в год. При этом глава государства отметил превышение объемов поставок по этому каналу относительно тех, что предусмотрены контрактными обязательствами.
По словам Президента, проекты российского ТЭК реализуются с использованием отечественной техники, оборудования и программного обеспечения. Это ведет к тому, что энергетическая отрасль России станет полностью независимой в отношении кадров, финансирования и технологий.