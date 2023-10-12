Поставки энергоресуров России в Азию будут расти

По оценкам аналитиков, спрос на природный газ до 2050 года увеличится во всем мире, кроме Европы и Северной Америки. Доля европейских государств в мировом спросе уменьшится до пяти процентов — более чем в 2 раза. Одновременно с этим эксперты прогнозируют рост в 1,5 раза доли Азии с 21 до 30 процентов.