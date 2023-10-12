Пропавшую в Бурятии школьницу через два месяца нашли в Таганроге

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Девушка в ночь на 3 августа вышла из дома в селе Субуктуй и больше не вернулась. Теперь стало известно, что ее разыскали, но не в родном регионе, а Ростовской области.
В частности, несовершеннолетнюю нашли в Таганроге, после чего оперативники приехали в донской регион. Девушку, которая ранее неоднократно уходила, доставили в Улан-Удэ и передали приемной матери.
«Оказалось, что она на попутках добралась до Таганрога. При этом она видела в соцсетях информацию о собственном розыске, но игнорировала, не планируя возвращаться», — уточнили в полиции.
Отмечается, что в отношении опекуна составили протокол.
Ранее стало известно, что почти 100 человек пропали в Ростовской области в сентябре.