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Пропавшую в Бурятии школьницу через 2 месяца нашли в Ростовской области

Пропавшую в Бурятии школьницу через два месяца нашли в Таганроге

12 октября 2023, 08:49
Фото: pxhere
Пропавшую в Бурятии школьницу через 2 месяца нашли в Ростовской области
В Ростовской области разыскали 16-летнюю девушку, которая пропала в Бурятии, сообщили в МВД республики.

Девушка в ночь на 3 августа вышла из дома в селе Субуктуй и больше не вернулась. Теперь стало известно, что ее разыскали, но не в родном регионе, а Ростовской области.

В частности, несовершеннолетнюю нашли в Таганроге, после чего оперативники приехали в донской регион. Девушку, которая ранее неоднократно уходила, доставили в Улан-Удэ и передали приемной матери.

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«Оказалось, что она на попутках добралась до Таганрога. При этом она видела в соцсетях информацию о собственном розыске, но игнорировала, не планируя возвращаться», — уточнили в полиции.

Отмечается, что в отношении опекуна составили протокол.

Ранее стало известно, что почти 100 человек пропали в Ростовской области в сентябре.

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