Прятавшегося в Румынии азербайджанца осудили за попытку изнасилования в Аксае

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Происшествие случилось в 2021 году в Аксае на улице Набережной. Пьяный мужчина набросился на свою знакомую и попытался изнасиловать.
Пострадавшая обратилась к правоохранителям, а нападавший убежал и скрылся в Румынии. Его объявили в международный розыск.
Через некоторое время фигурант доставили в Россию и арестовали, а теперь огласили приговор. Суд назначил ему 3 года 11 месяцев колонии общего режима.
Ранее юрист рассказал, что грозит извращенцам на улицах Ростова. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.