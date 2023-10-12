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Published Сегодня, 12:51

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Прятавшегося в Румынии иностранца осудили за попытку изнасилования в Аксае

Прятавшегося в Румынии азербайджанца осудили за попытку изнасилования в Аксае

12 октября 2023, 12:51
Фото: 1MI
Прятавшегося в Румынии иностранца осудили за попытку изнасилования в Аксае

Гражданина Азербайджана осудили за попытку изнасиловать девушку в Аксае

В Ростовской области огласили приговор гражданину Азербайджана, пытавшемуся изнасиловать девушку, сообщили в региональном УСКР.

Происшествие случилось в 2021 году в Аксае на улице Набережной. Пьяный мужчина набросился на свою знакомую и попытался изнасиловать.

Пострадавшая обратилась к правоохранителям, а нападавший убежал и скрылся в Румынии. Его объявили в международный розыск.

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Через некоторое время фигурант доставили в Россию и арестовали, а теперь огласили приговор. Суд назначил ему 3 года 11 месяцев колонии общего режима.

Ранее юрист рассказал, что грозит извращенцам на улицах Ростова. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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