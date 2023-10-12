rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

Разворот машин в направлении «старого аэропорта» запретят в Ростове с 29 октября

Разворот машин в направлении «старого аэропорта» запретят в Ростове с 29 октября

12 октября 2023, 07:50
Фото: Marc Mongenet/cc by sa 4.0/wiki
Разворот машин в направлении «старого аэропорта» запретят в Ростове с 29 октября
В Ростове автомобилистам запретят разворот в направлении «старого аэропорта» по проспекту Шолохова, сообщили в администрации города.

В Ростове с 29 октября будет запрещен разворот в направлении «старого аэропорта» по проспекту Шолохова в створе улицы Воровского. Автомобилистов попросили использовать альтернативные маршрут движения через проспект Шолохова — улицу Просвещения —улицу Полторацкого — улицу Воровского — проспект Шолохова.

Депутат предложила ограничить поездки на самокатах в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Вероятно, ограничение будет бессрочным. В администрации города запрет объяснили необходимостью повысить пропускную способность улицы.

Ранее стоянку и парковку машин запретили на двух улицах в центре Ростова.

Читайте также:
Цена дома Яблокова на Большой Садовой в Ростове снизилась на 50 миллионов рублейВелосипедист погиб под колесами авто на Сельмаше в РостовеВ Ростове за собачку попросили миллиард, а камеры теперь следят за людьми и штрафуют
#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
Минздрав в Ростовской области не смог найти поставщика вакцины от коронавируса
Сегодня, 08:21
Врач рассказал, опасно ли покупать продукты в Ростове после вспышек АЧС
Сегодня, 07:00
Экономист объяснила, почему жители Ростова боятся ипотеки
Сегодня, 08:32
Какие вирусы и болезни угрожают жителям в Ростовской области осенью
Сегодня, 06:37
Власти рассказали, в каких районах Ростова рожают меньше детей
Сегодня, 04:31
Стали известны подробности страшного ДТП с погибшим велосипедистом в Ростове
Сегодня, 06:36