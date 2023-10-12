Разворот машин в направлении «старого аэропорта» запретят в Ростове с 29 октября

В Ростове с 29 октября будет запрещен разворот в направлении «старого аэропорта» по проспекту Шолохова в створе улицы Воровского. Автомобилистов попросили использовать альтернативные маршрут движения через проспект Шолохова — улицу Просвещения —улицу Полторацкого — улицу Воровского — проспект Шолохова.