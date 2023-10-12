rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:27

Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

Труп пенсионера всплыл на набережной в Ростове

Труп пенсионера всплыл на набережной в Ростове

12 октября 2023, 04:27
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в воде в районе набережной обнаружили тело человека, сообщили очевидцы в Telergam в группе «Ростов Главный».

По словам горожан, пенсионеру исполнилось 70 лет и он решил отметить праздник на рыбалке. Говорится, что рыбачить он пошел в районе 29-й Линии.

«Утром обнаружили его ведро с рыбой и удочку. Вечером нашли и тело, которое находилось недалеко от Ворошиловского моста», — заявили очевидцы.

Фото: Ростов Главный ТГ

Пользователи в комментариях выразили соболезнования близким погибшего.

«Видимо, дедушке стало плохо на рабылке и он упал в воду», — предположили ростовчане. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, они уточняется.

Ранее стало известно, что в Ростовской области утонули шесть человек после завершения купального сезона.

Читайте также:
В Ростовской области утонули шесть человек после завершения купального сезонаПытавшийся уплыть от спасателей мужчина утонул в Ростовской областиСуд против чиновника, по вине которого утонула школьница, могут прекратить в Ростове
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Вода#Ворошиловский мост#Рыбалка#Последние новости Ростова на сегодня#Пенсионер#Ростов#Купальный сезон#Набережная#Соболезнования#Группа#Происшествия
Подпишитесь
Минздрав в Ростовской области не смог найти поставщика вакцины от коронавируса
Сегодня, 08:21
Врач рассказал, опасно ли покупать продукты в Ростове после вспышек АЧС
Сегодня, 07:00
Экономист объяснила, почему жители Ростова боятся ипотеки
Сегодня, 08:32
Какие вирусы и болезни угрожают жителям в Ростовской области осенью
Сегодня, 06:37
Власти рассказали, в каких районах Ростова рожают меньше детей
Сегодня, 04:31
Стали известны подробности страшного ДТП с погибшим велосипедистом в Ростове
Сегодня, 06:36