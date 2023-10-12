Труп пенсионера всплыл на набережной в Ростове

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
По словам горожан, пенсионеру исполнилось 70 лет и он решил отметить праздник на рыбалке. Говорится, что рыбачить он пошел в районе 29-й Линии.
«Утром обнаружили его ведро с рыбой и удочку. Вечером нашли и тело, которое находилось недалеко от Ворошиловского моста», — заявили очевидцы.
Пользователи в комментариях выразили соболезнования близким погибшего.
«Видимо, дедушке стало плохо на рабылке и он упал в воду», — предположили ростовчане. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, они уточняется.
Ранее стало известно, что в Ростовской области утонули шесть человек после завершения купального сезона.