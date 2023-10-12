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Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

С начала года зарубежный туризм для дончан вырос в цене на 31,8%

С начала года зарубежный туризм для дончан подорожал на треть

12 октября 2023, 14:48
Фото: 1MI
С начала года зарубежный туризм для дончан вырос в цене на 31,8%
С начала 2023 года поездки за границу для жителей Ростовской области стали дороже почти на 32%, об этом сообщили аналитики Ростовстата.

В четверг, 12 октября, аналитики Ростовстата представили данные об изменении цен на потребительские товары и услуги с начала 2023 года.

Согласно данным аналитиков, наибольшие изменения претерпели цены на зарубежный туризм. Только в сентябре цены увеличились на 2,87% по отношению к предыдущему месяцу, а с начала года отдых за границей для дончан стал дороже на 31,8%.

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Предположительно, причинами этого явления может стать рост цен на топливо, который с начала года составил 13,5%, а также падение курса рубля по отношению к доллару на 42,1% с 1 января 2023 года и проблемы с логистикой, из-за которых расходы на перелеты для жителей Ростовской области значительно выросли.

Ранее стало известно, что в отпуск летом из-за роста цен не смогли поехать более 80% россиян.

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