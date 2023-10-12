С начала года зарубежный туризм для дончан подорожал на треть

Предположительно, причинами этого явления может стать рост цен на топливо, который с начала года составил 13,5%, а также падение курса рубля по отношению к доллару на 42,1% с 1 января 2023 года и проблемы с логистикой, из-за которых расходы на перелеты для жителей Ростовской области значительно выросли.