С начала года зарубежный туризм для дончан подорожал на треть

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
В четверг, 12 октября, аналитики Ростовстата представили данные об изменении цен на потребительские товары и услуги с начала 2023 года.
Согласно данным аналитиков, наибольшие изменения претерпели цены на зарубежный туризм. Только в сентябре цены увеличились на 2,87% по отношению к предыдущему месяцу, а с начала года отдых за границей для дончан стал дороже на 31,8%.
Предположительно, причинами этого явления может стать рост цен на топливо, который с начала года составил 13,5%, а также падение курса рубля по отношению к доллару на 42,1% с 1 января 2023 года и проблемы с логистикой, из-за которых расходы на перелеты для жителей Ростовской области значительно выросли.
Ранее стало известно, что в отпуск летом из-за роста цен не смогли поехать более 80% россиян.