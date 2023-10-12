«Сатанизма нет»: правозащитник предсказал исход суда по жительнице Ростова в психушке

«То, что происходит — это нонсенс. Нам так и не объяснили, какие были основания для применения в отношении Говоровой закона о психиатрии. Я уже не беру в расчет положения международных принципов защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи. Ведь, если у человека нет признаков болезни, если врачи их не описывают, значит, этой болезни нет? А то, что содержится в заключении врачей психиатров можно назвать бредом. Причем списанным с заявления бывшего мужа Говоровой. А оно написано настолько безобразно, что в нем даже нет информации о том, что написано оно в отношении Светланы Говоровой», — делится мнением эксперт.