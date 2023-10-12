«Сатанизма нет»: правозащитник предсказал исход суда по жительнице Ростова в психушке

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Напомним, что ростовчанка Светлана Говорова оказалась в психбольнице Егорлыкского района из-за ссоры с бывшим супругом.
Правозащитник делится мнением, что Ростовский областной суд встал на сторону истца и пытается вывести допущенные процессуальные нарушения к нейтральной точке.
«Я полагаю, что с большой вероятностью сегодня будет принято решение, в соответствии с которым врачи скажут, что терапия привела к положительным результатам. И что на данный момент Светлана Говорова не представляет опасности ни для себя, ни для общества. Мы думаем, что, скорее всего, ее отпустят», — отмечает Павел Сагайда.
Однако собеседник предполагает, что действия врачей психиатров и всех замешанных в процесс принудительной госпитализации ростовчанки признают законными.
«Не могу утверждать, но, скорее всего, признают, что все это делалось во благо, а не во вред. Что никакого сатанизма в этом нет. А есть очень квалифицированные профессиональные врачи, обеспокоенные состоянием ростовчанки. И никакой коррупции в этом нет», — делится мыслями правозащитник.
Спикер добавляет, что Светлана Говорова пребывает в очень плохом состоянии. После действия сильнейших препаратов, один из которых может превратить человека «в овощ», она подавлена. У нее сильная слабость и плохое самочувствие.
«То, что происходит — это нонсенс. Нам так и не объяснили, какие были основания для применения в отношении Говоровой закона о психиатрии. Я уже не беру в расчет положения международных принципов защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи. Ведь, если у человека нет признаков болезни, если врачи их не описывают, значит, этой болезни нет? А то, что содержится в заключении врачей психиатров можно назвать бредом. Причем списанным с заявления бывшего мужа Говоровой. А оно написано настолько безобразно, что в нем даже нет информации о том, что написано оно в отношении Светланы Говоровой», — делится мнением эксперт.
Правозащитник подчеркивает, что общественники сейчас не могут открыть для общества мотивированные заключения, которыми располагают. Но рано или поздно, по его словам, это произойдет.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области не могут победить коррупцию.