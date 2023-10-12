rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Силовики в Ростовской области устроили облаву на мигрантов в полях и на дорогах

Силовики в Ростовской области устроили облаву на мигрантов в полях и на дорогах

12 октября 2023, 10:57
Фото: 61.мвд.рф
Силовики в Ростовской области устроили облаву на мигрантов в полях и на дорогах
В Ростовской области прошел рейд по поиску нелегальных мигрантов, сообщили в МВД региона.

Силовики в Ростовской области организовали облаву на нелегальных мигрантов на «объектах сельскохозяйственного назначения» в Аксайском и Багаевском районах. Задержать там удалось восемь нелегалов. Сейчас в их отношении составлены протоколы.

Также рейды прошли на дорогах федерального и местного значения. Там задержали четырех нелегальных мигрантов, при этом один из них ранее уже был выдворен из страны.

Десятки мигрантов-нелегалов обнаружили в Ростовской области во время рейдов
Узнать подробнее

«Рейды на нелегалов в Ростовской области продолжатся», — заключили в МВД.

Напомним, на днях в Ростовской области проходит другой рейд по выявлению незаконных мигрантов. Он проходил на территории Ростова, Батайска, а также Аксайского и Мясниковского районов. Тогда задержали 21 нелегала.

Читайте также:
Итоги недели: шаманы защищают Ростов от угроз, а на рынке ловят мигрантов-уклонистовМигрантам в Ростовской области могут запретить работать в такси, школах и больницахНа выдворение мигрантов донские судебные приставы выделили до 3,4 млн рублей
#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Батайск#Полиция#Ростов#RostovGazeta#Нелегальные мигранты#Труд нелегальных мигрантов
Подпишитесь
В Ростове-на-Дону осудили мужчину за подготовку теракта в торговом центре
Сегодня, 11:51
Прятавшегося в Румынии азербайджанца осудили за попытку изнасилования в Аксае
Сегодня, 12:51
Полуденка — одно из первых русских поселений на территории современного Ростова
Сегодня, 13:44
Депутату Госдумы от Ростовской области Александру Бородаю вручили Орден мужества
Сегодня, 13:40
Три человека погибли из-за консервов в Ростовской области
Сегодня, 13:43
Эксперт Тодорова предупредила об опасности употребления сосисок в Ростовской области
Сегодня, 13:45