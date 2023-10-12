Силовики в Ростовской области устроили облаву на мигрантов в полях и на дорогах

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Силовики в Ростовской области организовали облаву на нелегальных мигрантов на «объектах сельскохозяйственного назначения» в Аксайском и Багаевском районах. Задержать там удалось восемь нелегалов. Сейчас в их отношении составлены протоколы.
Также рейды прошли на дорогах федерального и местного значения. Там задержали четырех нелегальных мигрантов, при этом один из них ранее уже был выдворен из страны.
«Рейды на нелегалов в Ростовской области продолжатся», — заключили в МВД.
Напомним, на днях в Ростовской области проходит другой рейд по выявлению незаконных мигрантов. Он проходил на территории Ростова, Батайска, а также Аксайского и Мясниковского районов. Тогда задержали 21 нелегала.