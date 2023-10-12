«Солнцепек, дохлая рыба и надоедливые моржи»: чем недовольны ростовчане на набережной

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Набережная в Ростове — это излюбленное место отдыха как горожан, так и гостей нашего города. Ведь если даже не иметь в кармане денег, прогулка вдоль реки — это отличный способ снять напряжение после сложного рабочего дня. А на выходных здесь особенно многолюдно.
В начале набережной, рядом с рестораном, появились палатки, на стенах которых молодые люди рисуют граффити.
Напомним, что в советские годы на месте ресторана находился выставочный зал Союза художников. И хотя художников убеждали, что в ресторане на набережной найдется для них место, судя по всему, этого так и не произошло.
«Пространство современной культуры» вместе с желающими присоединиться к ней расположилось снова на свежем воздухе.
Опрошенные корреспондентом RostovGazeta отдыхающие оказались недовольны отсутствием тени.
«Только осенью тут и можно гулять. Вроде все вокруг в зелени, но летом солнце палит нещадно. Пока идешь вдоль реки по солнцу можно запросто солнечный удар схлопотать. Не хватает тут крупных деревьев с пышными кронами», — делятся мнением отдыхающие.
Лифты на Ворошиловском мосту по-прежнему работают только на выходных. Это тоже вызывает недоумение у жителей города.
«Летом приезжали сюда с друзьями, хотели прогуляться на городской пляж. Выбрали будний день, чтобы людей было поменьше. И представляете, оказалось, что лифты работают по выходным и по праздникам. Интересно — почему? Электричество экономят? А для чего тогда на левом берегу все благоустраивали? Ведь добраться туда без лифтов проблематично, если нет личного автомобиля», — возмущается жительница Ростова, не пожелавшая назвать свое имя.
Как ни странно, на выходных в начале месяца на городском пляже люди загорали и даже купались в Дону. Их не испугало ни похолодание, ни установленная на пляже табличка о том, что купаться запрещено.
Рядом с купающимися в ряд на городском пляже расположились рыбаки с удочками.
«Когда уже похолодает, чтобы эти „моржи“ успокоились и не мешали рыбу ловить», — бурчат они.
На берегу реки, немного дальше от рыбаков, корреспондент RostovGazeta обнаружил мертвую рыбу.
В целом берег Дона не вызывает особого желания искупаться. Вода отлила от берега, обнажив кое-где черную жижу — то ли от накопившейся грязи, то ли от ила, то ли от каких-то выбросов в реку.
Если не обращать внимания на некоторые, но весьма волнующие нюансы, левый берег Дона выглядит весьма ухоженно. Здесь и зеленые газоны, за которыми однозначно ухаживают, и чистота, и площадка для экстремального досуга, и организованная для спорта зона с уличными тренажерами.
Вопрос возникает лишь один — как ростовчанам, не имеющим личного автомобиля, попасть сюда в будние дни?
Ранее RostovGazeta сообщала, что в реке Дон и на пляже Зеленого острова ростовчане обнаружили множество мертвой рыбы.