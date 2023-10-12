«Солнцепек, дохлая рыба и надоедливые моржи»: чем недовольны ростовчане на набережной

«Летом приезжали сюда с друзьями, хотели прогуляться на городской пляж. Выбрали будний день, чтобы людей было поменьше. И представляете, оказалось, что лифты работают по выходным и по праздникам. Интересно — почему? Электричество экономят? А для чего тогда на левом берегу все благоустраивали? Ведь добраться туда без лифтов проблематично, если нет личного автомобиля», — возмущается жительница Ростова, не пожелавшая назвать свое имя.