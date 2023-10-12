rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Чем недовольны отдыхающие на Набережной в Ростове

«Солнцепек, дохлая рыба и надоедливые моржи»: чем недовольны ростовчане на набережной

12 октября 2023, 13:57
Фото: rostovgazeta.ru
Чем недовольны отдыхающие на Набережной в Ростове

Стало известно, чем недовольны отдыхающие на набережной ростовчане

Корреспондент RostovGazeta прогулялся на выходных в начале октября по набережной в Ростове и выяснил, какие проблемы беспокоят горожан.

Места не нашлось

Набережная в Ростове — это излюбленное место отдыха как горожан, так и гостей нашего города. Ведь если даже не иметь в кармане денег, прогулка вдоль реки — это отличный способ снять напряжение после сложного рабочего дня. А на выходных здесь особенно многолюдно.

В начале набережной, рядом с рестораном, появились палатки, на стенах которых молодые люди рисуют граффити.

В начале Набережной, рядом с рестораном появились палатки, на стенах которых молодые люди рисуют граффити.В начале Набережной, рядом с рестораном появились палатки, на стенах которых молодые люди рисуют граффити.
В начале Набережной, рядом с рестораном появились палатки, на стенах которых молодые люди рисуют граффити.
Фото: rostovgazeta.ru

Напомним, что в советские годы на месте ресторана находился выставочный зал Союза художников. И хотя художников убеждали, что в ресторане на набережной найдется для них место, судя по всему, этого так и не произошло.

«Пространство современной культуры» вместе с желающими присоединиться к ней расположилось снова на свежем воздухе.

«Нечто культурное»: эксперт рассказал, как выставочный зал Ростова оказался на улице
Узнать подробнее

Деревьев не хватает

Опрошенные корреспондентом RostovGazeta отдыхающие оказались недовольны отсутствием тени.

«Только осенью тут и можно гулять. Вроде все вокруг в зелени, но летом солнце палит нещадно. Пока идешь вдоль реки по солнцу можно запросто солнечный удар схлопотать. Не хватает тут крупных деревьев с пышными кронами», — делятся мнением отдыхающие.

"Пока идешь вдоль реки по солнцу можно запросто солнечный удар схлопотать. Не хватает тут крупных деревьев с пышными кронами», — делятся мнением отдыхающие."Пока идешь вдоль реки по солнцу можно запросто солнечный удар схлопотать. Не хватает тут крупных деревьев с пышными кронами», — делятся мнением отдыхающие.
"Пока идешь по солнцу можно запросто солнечный удар схлопотать. Не хватает тут крупных деревьев с пышными кронами», — делятся мнением отдыхающие."Пока идешь по солнцу можно запросто солнечный удар схлопотать. Не хватает тут крупных деревьев с пышными кронами», — делятся мнением отдыхающие.
"Пока идешь вдоль реки по солнцу можно запросто солнечный удар схлопотать. Не хватает тут крупных деревьев с пышными кронами», — делятся мнением отдыхающие.
Фото: rostovgazeta.ru

Лифты на Ворошиловском мосту по-прежнему работают только на выходных. Это тоже вызывает недоумение у жителей города.

«Летом приезжали сюда с друзьями, хотели прогуляться на городской пляж. Выбрали будний день, чтобы людей было поменьше. И представляете, оказалось, что лифты работают по выходным и по праздникам. Интересно — почему? Электричество экономят? А для чего тогда на левом берегу все благоустраивали? Ведь добраться туда без лифтов проблематично, если нет личного автомобиля», — возмущается жительница Ростова, не пожелавшая назвать свое имя.

Ростовчане потребовали запустить лифты на Ворошиловском мосту в будние дни
Узнать подробнее

«Моржи» мешают

Как ни странно, на выходных в начале месяца на городском пляже люди загорали и даже купались в Дону. Их не испугало ни похолодание, ни установленная на пляже табличка о том, что купаться запрещено.

Рядом с купающимися в ряд на городском пляже расположились рыбаки с удочками.

«Когда уже похолодает, чтобы эти „моржи“ успокоились и не мешали рыбу ловить», — бурчат они.

Ростовчан не испугало ни похолодание, ни установленная на пляже табличка о том, что купаться запрещено. Ростовчан не испугало ни похолодание, ни установленная на пляже табличка о том, что купаться запрещено.
Ростовчан не испугало ни похолодание, ни установленная на пляже табличка о том, что купаться запрещено.
Фото: rostovgazeta.ru

Как сюда попасть

На берегу реки, немного дальше от рыбаков, корреспондент RostovGazeta обнаружил мертвую рыбу.

В целом берег Дона не вызывает особого желания искупаться. Вода отлила от берега, обнажив кое-где черную жижу — то ли от накопившейся грязи, то ли от ила, то ли от каких-то выбросов в реку.

На берегу реки, немного дальше от рыбаков, корреспондент обнаружил мертвую рыбу.На берегу реки, немного дальше от рыбаков, корреспондент обнаружил мертвую рыбу.
На берегу реки, немного дальше от рыбаков, корреспондент обнаружил мертвую рыбу.
Фото: rostovgazeta.ru

Если не обращать внимания на некоторые, но весьма волнующие нюансы, левый берег Дона выглядит весьма ухоженно. Здесь и зеленые газоны, за которыми однозначно ухаживают, и чистота, и площадка для экстремального досуга, и организованная для спорта зона с уличными тренажерами.

Вопрос возникает лишь один — как ростовчанам, не имеющим личного автомобиля, попасть на Левый берег Дона в будние дни?Вопрос возникает лишь один — как ростовчанам, не имеющим личного автомобиля, попасть на Левый берег Дона в будние дни?
Вопрос возникает лишь один — как ростовчанам, не имеющим личного автомобиля, попасть на Левый берег Дона в будние дни?
Фото: rostovgazeta.ru

Вопрос возникает лишь один — как ростовчанам, не имеющим личного автомобиля, попасть сюда в будние дни?

Ранее RostovGazeta сообщала, что в реке Дон и на пляже Зеленого острова ростовчане обнаружили множество мертвой рыбы.

Ростовчане сообщили о мертвой рыбе в реке Дон на пляже Зеленого острова
Узнать подробнее
Читайте также:
Эколог рассказал, почему река Дон в Ростовской области такая грязнаяВ число самых грязных рек России попал ДонЭколог объяснил, почему в Ростовской области массово гибнет рыба
#Общество#Спорт#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Отдых#Последние новости Ростова на сегодня#Река Дон#Проблемы#Ростов#Набережная#Пляж#Мертвая рыба#Грязь#Доступность#Рыбаки#Лифты#Тень
Подпишитесь
В Ростове-на-Дону осудили мужчину за подготовку теракта в торговом центре
Сегодня, 11:51
Прятавшегося в Румынии азербайджанца осудили за попытку изнасилования в Аксае
Сегодня, 12:51
Полуденка — одно из первых русских поселений на территории современного Ростова
Сегодня, 13:44
Депутату Госдумы от Ростовской области Александру Бородаю вручили Орден мужества
Сегодня, 13:40
Три человека погибли из-за консервов в Ростовской области
Сегодня, 13:43
Эксперт Тодорова предупредила об опасности употребления сосисок в Ростовской области
Сегодня, 13:45