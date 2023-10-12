rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Стали известны подробности страшного ДТП с погибшим велосипедистом в Ростове

Стали известны подробности страшного ДТП с погибшим велосипедистом в Ростове

12 октября 2023, 06:36
Фото: vk.com/podslushanovrostove
Стали известны подробности страшного ДТП с погибшим велосипедистом в Ростове
В Ростове-на-Дону водитель автомобиль насмерть сбил велосипедиста, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось в дневное время на улице 50 лет РСМ. Водитель автомобиля ехал в направлении улицы Троллейбусной и сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

«Пострадавший скончался до приезда скорой. Причастным к ДТП может быть 55-летний водитель автомобиля „DAFXF 105“, — уточнили в управлении.

В Ростове ДТП с грузовиком парализовало движение по Всесоюзной
Узнать подробнее

Отмечается, что сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее очевидцы публиковали кадры с места происшествия, на них окровавленное место гибели ростовчанина было прикрыто черным брезентом.

До этого женщину насмерть сбили в центре Ростова-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
В Ростове ДТП с грузовиком парализовало движение по ВсесоюзнойНа трассе М-4 «Дон» под Батайском из-за ДТП возникла пробкаСтали известны подробности смертельного ДТП с мотоциклистом и донской ДПС
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь
Минздрав в Ростовской области не смог найти поставщика вакцины от коронавируса
Сегодня, 08:21
Врач рассказал, опасно ли покупать продукты в Ростове после вспышек АЧС
Сегодня, 07:00
Экономист объяснила, почему жители Ростова боятся ипотеки
Сегодня, 08:32
Какие вирусы и болезни угрожают жителям в Ростовской области осенью
Сегодня, 06:37
Власти рассказали, в каких районах Ростова рожают меньше детей
Сегодня, 04:31