Стали известны подробности страшного ДТП с погибшим велосипедистом в Ростове

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Происшествие случилось в дневное время на улице 50 лет РСМ. Водитель автомобиля ехал в направлении улицы Троллейбусной и сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении.
«Пострадавший скончался до приезда скорой. Причастным к ДТП может быть 55-летний водитель автомобиля „DAFXF 105“, — уточнили в управлении.
Отмечается, что сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее очевидцы публиковали кадры с места происшествия, на них окровавленное место гибели ростовчанина было прикрыто черным брезентом.
До этого женщину насмерть сбили в центре Ростова-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.