Стало известно, когда потеплеет в Ростовской области в октябре

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В четверг ожидается солнечная погода с температурой 12 градусов. На следующий день должно быть облачно, а воздух прогреется до 16 градусов.
В субботу, 14 октября, вернется солнечная погода, а температура станет еще выше — 19 градусов. В воскресенье столбики термометров остановятся на отметке 21 градус.
Добавим, что в ночное время температура будет опускаться до восьми градусов. В понедельник днем воздух прогреется до 19 градусов, после чего снова начнутся похолодания.
Во вторник и среду столбики термометров покажут 12 градусов, могут также пройти дожди.
Ранее стало известно, что мощные магнитные бури накроют всю Ростовскую область с 12 октября.