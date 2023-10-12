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Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Стало известно, когда потеплеет в Ростовской области в октябре

Стало известно, когда потеплеет в Ростовской области в октябре

12 октября 2023, 05:15
Фото: 1MI
В Ростовской области с 14 октября может потеплеть до 19 градусов, сообщили синоптики.

В четверг ожидается солнечная погода с температурой 12 градусов. На следующий день должно быть облачно, а воздух прогреется до 16 градусов.

В субботу, 14 октября, вернется солнечная погода, а температура станет еще выше — 19 градусов. В воскресенье столбики термометров остановятся на отметке 21 градус.

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Добавим, что в ночное время температура будет опускаться до восьми градусов. В понедельник днем воздух прогреется до 19 градусов, после чего снова начнутся похолодания.

Во вторник и среду столбики термометров покажут 12 градусов, могут также пройти дожди.

Ранее стало известно, что мощные магнитные бури накроют всю Ростовскую область с 12 октября.

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