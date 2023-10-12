Ставшее внутренним Азовское море может принести Ростовской области больше рыбы

Он добавил, что меньше особей осетровых пород стало особенно в Азовском море, куда рыба уходила на зимовку. «Прежде её очень много вылавливали в Украине, а к нам доходили определённые виды. Думаю, что в связи с тем, что Азовское море стало нашим, ситуация изменится», — говорит вице-спикер парламента Ростовской области.