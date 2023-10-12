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Из-за спецоперации в Ростовской области станет больше рыбы

Ставшее внутренним Азовское море может принести Ростовской области больше рыбы

12 октября 2023, 08:49
Фото: pxhere
Из-за спецоперации в Ростовской области станет больше рыбы
Эксперты ожидают рост популяции рыб в Ростовской области после того, как Азовское море стало внутренним морем России, заявил председатель комитета по аграрной политике ЗС РО Вячеслав Василенко.

В Ростовской области может улучшиться ситуация с рыбой после того, как Азовское море стало внутренним морем России. Сейчас в регионе наблюдаются проблемы с выпуском молоди. «Последние годы для естественного воспроизводства не было условий из-за отсутствия разливов, за исключением этого года», — рассказал «Молоту» Вячеслав Василенко.

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Он добавил, что меньше особей осетровых пород стало особенно в Азовском море, куда рыба уходила на зимовку. «Прежде её очень много вылавливали в Украине, а к нам доходили определённые виды. Думаю, что в связи с тем, что Азовское море стало нашим, ситуация изменится», — говорит вице-спикер парламента Ростовской области.

Ранее сообщалось, что вылов камбалы в Азовском море стал рекордным за 20 лет.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Азовское море#Промысловое рыболовство в реке Дон
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