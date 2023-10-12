Ставшее внутренним Азовское море может принести Ростовской области больше рыбы

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
В Ростовской области может улучшиться ситуация с рыбой после того, как Азовское море стало внутренним морем России. Сейчас в регионе наблюдаются проблемы с выпуском молоди. «Последние годы для естественного воспроизводства не было условий из-за отсутствия разливов, за исключением этого года», — рассказал «Молоту» Вячеслав Василенко.
Он добавил, что меньше особей осетровых пород стало особенно в Азовском море, куда рыба уходила на зимовку. «Прежде её очень много вылавливали в Украине, а к нам доходили определённые виды. Думаю, что в связи с тем, что Азовское море стало нашим, ситуация изменится», — говорит вице-спикер парламента Ростовской области.
Ранее сообщалось, что вылов камбалы в Азовском море стал рекордным за 20 лет.