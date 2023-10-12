Товары на Wildberries станут еще дороже для жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
В объявлении говорится, что при выборе способа оплаты картами VISA и MasterCard ООО «Вайлдберриз Банк» будет взиматься комиссия в размере 3%. Получается, что все товары при таком способе оплате автоматически станут дороже на этот показатель.
Это касается покупателей по всей стране, в том числе из донского региона.
Добавим, что подорожание товаров на маркетплейсе происходит не в первый раз. Так, за год цены на школьные товары на Wildberries выросли на 120%.
Ранее эксперты спрогнозировали резкий рост цен в Ростовской области в 2023 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.