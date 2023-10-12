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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Товары на Wildberries станут еще дороже для жителей Ростовской области

Товары на Wildberries станут еще дороже для жителей Ростовской области

12 октября 2023, 12:16
Фото: 1MI
Товары на Wildberries станут еще дороже для жителей Ростовской области
Для покупателей на маркетплейсе Wildberries, в том числе из Ростовской области, станут дороже товары из-за новой комиссии, следует из информации на сайте компании.

В объявлении говорится, что при выборе способа оплаты картами VISA и MasterCard ООО «Вайлдберриз Банк» будет взиматься комиссия в размере 3%. Получается, что все товары при таком способе оплате автоматически станут дороже на этот показатель.

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Это касается покупателей по всей стране, в том числе из донского региона.

Добавим, что подорожание товаров на маркетплейсе происходит не в первый раз. Так, за год цены на школьные товары на Wildberries выросли на 120%.

Ранее эксперты спрогнозировали резкий рост цен в Ростовской области в 2023 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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