Транспорт в онлайне: Tele2 оцифровала таганрогские трамваи

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
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Updated Сегодня, 11:41
Сервис позволяет в режиме реального времени комплексно оценивать работоспособность городского транспорта удаленно с помощью мобильной сети: выполнение графика движения, безопасность пассажиров при движении по маршруту, соблюдение водителем правил дорожного движения. Благодаря GPS-навигации можно отслеживать перемещение техники с помощью мобильных приложений.
Tele2 оборудовала весь трамвайный парк Таганрога IoT SIM-картами, которые связывают технические устройства через интернет и обладают широкими функциональными возможностями. Благодаря телематическим решениям общественный транспорт обеспечен системами видеонаблюдения и доступен для отслеживания в онлайн-режиме. Системы M2M установлены для цифрового оснащения проекта «Таганрогский трамвай», который выполнил комплексную модернизацию всей трамвайной инфраструктуры города.
Система видеонаблюдения на подвижном составе с помощью M2M-решений Tele2 позволяет в режиме реального времени отслеживать ряд параметров как внутри трамвая, так и снаружи. К системе может удаленно подключиться диспетчер. Таким образом, наблюдение за текущей ситуацией в трамвае может происходить дистанционно. Диспетчер, например, может проверить соблюдение вагоновожатыми скоростного режима, сообщить водителю актуальную информацию через связь «Диспетчер-Водитель», оценить работу кондуктора и обстановку в салоне. В целом, на обслуживание инфраструктуры предприятия уходит более 4 терабайтов трафика ежемесячно.
Бесперебойная работа системы GPS-навигации, организованная на сети оператора, позволяет отслеживать местонахождение транспорта с помощью мобильных приложений «Яндекс. Транспорт» и «Таганрогский трамвай» и планировать свое расписание с учетом точных данных.
Кроме того, все трамваи оборудованы специальными терминалами, которые позволяют оплачивать проезд банковскими картами, транспортными картами или через систему NFC. Благодаря широкой зоне покрытия сети и стабильному высокоскоростному интернету Tele2 оплата происходит моментально в любой части города.
Евгений Солонченко, коммерческий директор макрорегиона «Юг» Tele2:
«Tele2 активно работает в сегменте интернета вещей и предлагает удобные и выгодные решения для бизнеса, который внедряет в работу один из главных современных трендов — автоматизацию. В 2023 году в Ростовской области число IoT SIM-карт выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. М2М-системы оптимизируют различные процессы как в небольших компаниях, так и подходят для решения сложных кейсов крупных корпораций. Наши бизнес-решения для проекта „Таганрогский трамвай“ — хороший пример того, как современные технологии улучшают работу, не отвлекая специалистов от основных задач».
Геннадий Курдюков, руководитель проекта «Таганрогский трамвай»:
«Годовой пассажиропоток на трамвайных линиях Таганрога составляет более 8,5 миллиона человек. Мы стремимся сделать каждую поездку для таганрожцев и гостей города удобной и комфортной. С особой тщательностью мы подходим к процессу оснащения транспортного состава современными техническими решениями и выбору партнеров для их реализации. За год совместной работы нам удалось полностью оборудовать парк IoT SIM-картами Tele2. Это помогло качественно улучшить организацию движения городского транспорта и обеспечить интеллектуальную систему, переведя все шаги рабочего процесса в онлайн-формат. Полная автоматизация процессов позволила значительно оптимизировать деятельность предприятия, а также обеспечить пассажиров всеми современными сервисами».