Транспорт в онлайне: Tele2 оцифровала таганрогские трамваи

Система видеонаблюдения на подвижном составе с помощью M2M-решений Tele2 позволяет в режиме реального времени отслеживать ряд параметров как внутри трамвая, так и снаружи. К системе может удаленно подключиться диспетчер. Таким образом, наблюдение за текущей ситуацией в трамвае может происходить дистанционно. Диспетчер, например, может проверить соблюдение вагоновожатыми скоростного режима, сообщить водителю актуальную информацию через связь «Диспетчер-Водитель», оценить работу кондуктора и обстановку в салоне. В целом, на обслуживание инфраструктуры предприятия уходит более 4 терабайтов трафика ежемесячно.