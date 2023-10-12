Три человека погибли из-за консервов в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
В интервью «Дон-ТР» он рассказал, что за этот период зарегистрировали шесть случаев отравления, а жертвами стали три человека. В прошлом году за аналогичный период выявили четыре случая и один пациент скончался.
По словам Карпова, отравление проявляется очень быстро — от двух часов. Появляются головные боли, слабость, головокружение, невнятная речь и отсутствие мимики.
Эксперт уточнил, что у пациентов есть и проблемы с ЖКТ, но температура тела остается нормальной. Симптомы могут появиться после употребления консервированной и вяленой продукции.
Ранее врач рассказал, опасно ли покупать продукты в Ростове после вспышек АЧС.