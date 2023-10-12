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Updated Сегодня, 13:45

Три человека погибли из-за консервов в Ростовской области

Три человека погибли из-за консервов в Ростовской области

12 октября 2023, 13:43
Фото: 1MI
Три человека погибли из-за консервов в Ростовской области
В Ростовской области с начала года зарегистрировали три смерти из-за заражения ботулизмом, сообщил представитель Роспотребнадзора Александр Карпов.

В интервью «Дон-ТР» он рассказал, что за этот период зарегистрировали шесть случаев отравления, а жертвами стали три человека. В прошлом году за аналогичный период выявили четыре случая и один пациент скончался.

По словам Карпова, отравление проявляется очень быстро — от двух часов. Появляются головные боли, слабость, головокружение, невнятная речь и отсутствие мимики.

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Эксперт уточнил, что у пациентов есть и проблемы с ЖКТ, но температура тела остается нормальной. Симптомы могут появиться после употребления консервированной и вяленой продукции.

Ранее врач рассказал, опасно ли покупать продукты в Ростове после вспышек АЧС.

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