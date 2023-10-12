У Ростова-на-Дону появился город-побратим Ош в Киргизии

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Ростов-на-Дону и город Ош в Киргизии подписали соглашение о побратимских связях. Это уже 17-й город, с которым Ростов смог установить такие отношения.
Взаимодействие между Ошем и Ростовом развивается лишь с прошлого года. Например, соглашения о сотрудничестве подписали вузы двух городов. Водителей из Киргизии хотят привлечь работать в общественном транспорте в Ростове.
Также чиновники ростовской администрации заявили о развитии между Ростовом и Ошем торгово-экономического сотрудничества в области текстильной и кожевенной промышленности.
Город Ош находится на юге Киргизии, там проживает более 300 тысяч человек. Город неформально именуют «южной столицей» Киргизии.
Напомним, также городами-побратимами Ростова являются греческий Волос, Каяни в Финляндии, Плевен в Болгарии, Дортмунд в Германии, Ле-Ман во Франции, Глазго в Великобритании и некоторые другие. После начала спецоперации на Украине некоторые из них прервали сотрудничество с Ростовом.
Ранее глава ростовской администрации Алексей Логвиненко рассказал о развитии деловых отношений Ростова с городом Паттайя.