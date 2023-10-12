rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:12

Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

У Ростова-на-Дону появился город-побратим в Киргизии

У Ростова-на-Дону появился город-побратим Ош в Киргизии

12 октября 2023, 11:12
Фото: unsplash
У Ростова-на-Дону появился город-побратим в Киргизии
Небольшой город в Киргизии стал побратимом с Ростовом-на-Дону, сообщили в администрации города.

Ростов-на-Дону и город Ош в Киргизии подписали соглашение о побратимских связях. Это уже 17-й город, с которым Ростов смог установить такие отношения.

Взаимодействие между Ошем и Ростовом развивается лишь с прошлого года. Например, соглашения о сотрудничестве подписали вузы двух городов. Водителей из Киргизии хотят привлечь работать в общественном транспорте в Ростове.

Ростовчане смогут получить образование на Сейшелах
Узнать подробнее
Фото: rostov-gorod.ru

Также чиновники ростовской администрации заявили о развитии между Ростовом и Ошем торгово-экономического сотрудничества в области текстильной и кожевенной промышленности.

Город Ош находится на юге Киргизии, там проживает более 300 тысяч человек. Город неформально именуют «южной столицей» Киргизии.

Напомним, также городами-побратимами Ростова являются греческий Волос, Каяни в Финляндии, Плевен в Болгарии, Дортмунд в Германии, Ле-Ман во Франции, Глазго в Великобритании и некоторые другие. После начала спецоперации на Украине некоторые из них прервали сотрудничество с Ростовом.

Ранее глава ростовской администрации Алексей Логвиненко рассказал о развитии деловых отношений Ростова с городом Паттайя.

Читайте также:
Алексей Логвиненко рассказал о развитии деловых отношений Ростова с городом ПаттайяУ Ростова может появиться город-побратим в Киргизской РеспубликеАлексей Логвиненко: «Дружба между Ростовом-на-Дону и Ереваном будет крепнуть»
#Общество#Город#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#RostovGazeta
Подпишитесь
В Ростове-на-Дону осудили мужчину за подготовку теракта в торговом центре
Сегодня, 11:51
Прятавшегося в Румынии азербайджанца осудили за попытку изнасилования в Аксае
Сегодня, 12:51
Полуденка — одно из первых русских поселений на территории современного Ростова
Сегодня, 13:44
Депутату Госдумы от Ростовской области Александру Бородаю вручили Орден мужества
Сегодня, 13:40
Три человека погибли из-за консервов в Ростовской области
Сегодня, 13:43
Эксперт Тодорова предупредила об опасности употребления сосисок в Ростовской области
Сегодня, 13:45