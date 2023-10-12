У Ростова-на-Дону появился город-побратим Ош в Киргизии

Напомним, также городами-побратимами Ростова являются греческий Волос, Каяни в Финляндии, Плевен в Болгарии, Дортмунд в Германии, Ле-Ман во Франции, Глазго в Великобритании и некоторые другие. После начала спецоперации на Украине некоторые из них прервали сотрудничество с Ростовом.