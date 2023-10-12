«Увезли на скорой»: состояние ростовчанки Светланы Говоровой после психбольницы

«И хотя до этого Светлана не жаловалась на свое состояние здоровья, сегодня к ней несколько раз вызывали скорую. В центральном холле суда она упала в обморок с высоты своего роста, сильно ударившись об пол. Слава богу, не разбилась об угол стола, а упала рядом», — отмечает Сагайда.