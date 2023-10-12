«Увезли на скорой»: состояние ростовчанки Светланы Говоровой после психбольницы

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Напомним, что ростовчанка Светлана Говорова из-за ссоры с мужем оказалась насильно помещена в Егорлыкский филиал ГБУ РО «Психиатрическая больница».
По словам правозащитников, помимо принудительной госпитализации, ростовчанку стали принудительно «лечить». Ей кололи сильнодействующие препараты.
Сегодня состоялось заседание суда, по решению которого Светлану Говорову отпустили из психбольницы.
«И хотя до этого Светлана не жаловалась на свое состояние здоровья, сегодня к ней несколько раз вызывали скорую. В центральном холле суда она упала в обморок с высоты своего роста, сильно ударившись об пол. Слава богу, не разбилась об угол стола, а упала рядом», — отмечает Сагайда.
Где сейчас Светлана, дома или в больнице — спикер затруднился ответить, разъясняя, что присутствовал на процессе. Он лишь добавил, что Светлане звонили знакомые. От них и известно, что сейчас она рыдает навзрыд.
«Это можно понять. То, что пережила Говорова — это очень страшно. Ей кололи тяжелейшие препараты. Еще неизвестно, какое воздействие они окажут на организм, и к каким последствиям приведут», — констатирует правозащитник.
Спикер подчеркивает, что сегодня общественники добились только «первой ступеньки». По словам собеседника, суд признал, что вред Говоровой нанесен, что была нарушена законность.
«Это все будет написано в решении суда. Но мы его пока не имеем. Пока есть только результативная часть», — говорит эксперт.
Основные события, по его словам, будут развиваться позже.
«Правовая оценка тому, что произошло на территории Целинского и Егорлыкского районов еще не дана. Для этого должна быть проведена определенная процессуальная работа, и не маленькая», — резюмирует собеседник.