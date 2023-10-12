В Белой Калитве задержали мужчину, зарезавшего знакомую в ходе ссоры

Напомним, 10 октября следственные органы сообщили о возбуждении уголовного дела по факту гибели 36-летней жительницы Белой Калитвы. На женщину напали в ее собственной квартире — вспороли горло ножом, после этого дончанку доставили в больницу, но врачам так и не удалось спасти жизнь жертвы.