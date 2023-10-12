В Белой Калитве задержали мужчину, зарезавшего знакомую в ходе ссоры

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
В четверг, 12 октября, следователи объявили о задержании дончанина, подозреваемого в убийстве жительницы Белой Калитвы.
Напомним, 10 октября следственные органы сообщили о возбуждении уголовного дела по факту гибели 36-летней жительницы Белой Калитвы. На женщину напали в ее собственной квартире — вспороли горло ножом, после этого дончанку доставили в больницу, но врачам так и не удалось спасти жизнь жертвы.
Спустя два дня после проведения следственных и оперативных мероприятия правоохранителям удалось задержать подозреваемого — 39-летнего знакомого убитой. В ходе допроса подозреваемый признался, что действительно ранил женщину ножом во время конфликта.
Следователи изъяли орудие преступление и другие вещественные доказательства, которые помогут восстановить картину произошедшего.
«Назначено проведение судебных экспертиз», — сказано в сообщении.