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Published Сегодня, 15:31

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В Белой Калитве задержали мужчину, зарезавшего знакомую в ходе ссоры

В Белой Калитве задержали мужчину, зарезавшего знакомую в ходе ссоры

12 октября 2023, 15:31
Фото: 1MI
В Белой Калитве задержали мужчину, зарезавшего знакомую в ходе ссоры

В Белой Калитве задержали подозреваемого в убийстве женщины 10 октября

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на жительницу Белой Калитвы, подробности рассказали в Следственном управлении СК РФ региона.

В четверг, 12 октября, следователи объявили о задержании дончанина, подозреваемого в убийстве жительницы Белой Калитвы.

Напомним, 10 октября следственные органы сообщили о возбуждении уголовного дела по факту гибели 36-летней жительницы Белой Калитвы. На женщину напали в ее собственной квартире — вспороли горло ножом, после этого дончанку доставили в больницу, но врачам так и не удалось спасти жизнь жертвы.

В Ростовской области ищут дончанина, зарезавшего женщину 10 октября
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Спустя два дня после проведения следственных и оперативных мероприятия правоохранителям удалось задержать подозреваемого — 39-летнего знакомого убитой. В ходе допроса подозреваемый признался, что действительно ранил женщину ножом во время конфликта.

Следователи изъяли орудие преступление и другие вещественные доказательства, которые помогут восстановить картину произошедшего.

«Назначено проведение судебных экспертиз», — сказано в сообщении.

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