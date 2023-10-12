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В Ростове-на-Дону осудили мужчину за подготовку теракта в торговом центре

В Ростове-на-Дону осудили мужчину за подготовку теракта в торговом центре

12 октября 2023, 11:51
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону осудили мужчину за подготовку теракта в торговом центре
В Ростове-на-Дону приговорили 11 годам колонии Михаиля Чупиля, который готовил теракт, сообщает Южный окружной военный суд.

Чупиль намеревался устроить взрыв в торгово-развлекательном комплексе в Симферополе. Для этого он определил места расположения взрывчатки.

Кроме того, он успел приобрести взрывное устройство и хранил его дома. После этого его задержали.

ФСБ задержала мужчину в Ростове за попытку совершить теракт на железной дороге
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Оказалось, что в соцсетях фигурант призывал пользователей к совершению терактов. В отношении него завели уголовное дело, теперь суд приговорил его к 11 годам заключения. Также его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Ранее ФСБ задержала мужчину в Ростове за попытку совершить теракт на железной дороге. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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