В Ростове-на-Дону осудили мужчину за подготовку теракта в торговом центре

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Чупиль намеревался устроить взрыв в торгово-развлекательном комплексе в Симферополе. Для этого он определил места расположения взрывчатки.
Кроме того, он успел приобрести взрывное устройство и хранил его дома. После этого его задержали.
Оказалось, что в соцсетях фигурант призывал пользователей к совершению терактов. В отношении него завели уголовное дело, теперь суд приговорил его к 11 годам заключения. Также его оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Ранее ФСБ задержала мужчину в Ростове за попытку совершить теракт на железной дороге. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.